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Neamţ: Şoferul unui microbuz care transporta elevi, depistat conducând sub influenţa alcoolului

Neamţ: Şoferul unui microbuz care transporta elevi, depistat conducând sub influenţa alcoolului

Publicat de Andreea Drilea, 27 octombrie 2026, 13:43

Şoferul unui microbuz care transporta elevi într-o excursie pe traseul Roman – Târgu-Neamţ – Farcaşa a fost depistat conducând sub influenţa alcoolului, informează, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Poliţiştii rutieri desfăşoară, marţi, activităţi pentru verificarea legalităţii transportului rutier de elevi, având în vedere specificul vacanţei şcolare. În oraşul Târgu-Neamţ, poliţiştii au oprit un microbuz care circula pe strada 1 Decembrie 1918, efectuând un transport ocazional de persoane.

‘În microbuz se aflau 19 elevi de gimnaziu şi două cadre didactice, care se deplasau pe itinerariul Roman – Târgu-Neamţ – Farcaşa, în scopul vizitării unor obiective turistice. Conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 46 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,16 mg/l alcool pur în aerul expirat’, precizează IPJ Neamţ.

Şoferul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 1.946,25 lei, fiind dispusă şi măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Pentru ca elevii să îşi poată continua deplasarea în siguranţă, transportul a fost preluat de o altă societate de transport.

‘Poliţiştii rutieri vor continua acţiunile de control pentru prevenirea evenimentelor rutiere şi pentru asigurarea unui transport sigur al elevilor’, transmite IPJ Neamţ. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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