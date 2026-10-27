Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,1, s-a produs astăzi dimineaţă în judeţul Vrancea

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 octombrie 2026, 11:01

Un cutremur slab, cu magnitudinea de 3,1, s-a produs marţi dimineaţa, la ora locala 05:42, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 79,5 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48 km sud de Focşani, 69 km sud de Buzău, 62 km est de Sfântu-Gheorghe, 75 km est de Braşov, 98 km nord-est de Ploieşti şi 95 km sud de Bacău.

De la începutul lunii octombrie, în România s-au produs 18 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,8 pe Richter.

Cel mai puternic seism din acest an, de magnitudine 4,8, a avut loc în data de 19 octombrie, în judeţul Buzău. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)