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(AUDIO) Costel Alexe cere Ministerului Sănătății clarificări privind proiectul Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași

(AUDIO) Costel Alexe cere Ministerului Sănătății clarificări privind proiectul Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 octombrie 2026, 11:49

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a semnat astăzi o adresă către Ministerul Sănătății, prin care solicită clarificări în legătură cu proiectul Institutului de Boli Cardiovasculare din municipiul reședință.

În cadrul unei conferințe de presă, președintele forului județean a afirmat că protocolul de colaborare, semnat în anul 2020 între instituția pe care o conduce și Ministerul de resort nu a fost onorat, iar proiectul Institutului, depus spre finanțare în cadrul PNRR nu a reușit să obțină fonduri prin acest program.

Costel Alexe a adăugat că, deși a solicitat în repetate rânduri detalii despre stadiul proiectului, reprezentanții Ministerului Sănătății nu au răspuns solicitărilor.

Cosstel Alexe: Am făcut adrese nenumărate în 2022, în 2023, prin care solicitam Ministerului Sănătății, proprietarul și administratorul IBCV Iași, să ne spună ce vor să facă cu proiectul și care să fie rolul lor în implementarea acestui proiect. Nici astăzi, la 3 ani distanță sau 4 ani distanță, referitor la adresele din 2022, nu s-a răspuns în niciun fel. Domnului Rogobete, Consiliul Județean Iași, astăzi, a transmis către domnia sa faptul că suntem pregătiți să ne spună unde să transmitem proiectul Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară de la Miroslava, pentru a fi preluat așa cum este firesc de către Ministerul Sănătății și, mai ales, să fie implementat.

Precizările de astăzi ale președintelui Consiliului Județean, Costel Alexe, vin în urma unei vizite recente a ministrul de resort, Alexandru Rogobete, la Iași, în cadrul căreia oficialul de la București a precizat că proiectul Institutului de Boli Cardiovasculare va fi preluat de către Ministerul pe care îl reprezintă, prin Agenția Națională de Investiții și Dezvoltare în Sănătate.

Acesta a adăugat că, anul viitor, ar urma să fie identificată și linia de finanțare pentru realizarea acestui obiectiv de investiții.

Alexandru Rogobete: Regiunea Moldovei are nevoie de un Institut de Boli Cardiovasculare nou, o clădire nouă pentru Institutul de Boli Cardiovasculare. Am hotărât, pentru că este Institutul Ministerului Sănătății, să schimbăm abordarea, așa că vom prelua și vom relua proiectul pentru noul Institut de Boli Cardiovasculare, îl vom prelua la Ministerul Sănătății prin Agenția Națională de Investiții și Dezvoltare în Sănătate, adică exact aceeași agenție care construiește Spitalul Regional de Urgență. Acolo există expertiză, există experiență. Începând de anul viitor, vom găsi soluții și inclusiv finanțare pentru a-l realiza.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

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