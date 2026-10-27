Dansul, între creativitate și algoritmi

Despre dans ca formă de cunoaștere, despre inteligența artificială, despre neuroștiință și despre întâlnirea dintre artă și medicină discutăm astăzi, la „Oameni și idei”, cu reprezentanți a trei universități ieșene: UNAGE, TUIași și UMF.

Publicat de isoreanu, 27 octombrie 2026, 10:27

Poate inteligența artificială să fie creativă? Cum ne schimbă algoritmii felul de a gândi, de a învăța și de a crea?

Marți, după știrile orei 14,00, vom discuta, la emisiunea „Oameni și idei” de la Radio România Iași despre Conferința Științifică Internațională „Creativitatea în era algoritmilor: cum modelează tehnologiile digitale cogniția”, care va avea loc la Iași, în zilele de 9 și 10 noiembrie. De asemenea, vom vorbi despre DANS.ID, un proiect în care mișcarea corpului, activitatea cerebrală și tehnologia deschid noi posibilități de expresie artistică.

Invitații ediției sunt Mirela Ștefănescu, cercetător științific în cadrul Institutului de Cercetare Multidisciplinară în Artă din cadrul UNAGE, lector univ. dr. Sandra Mavhima de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, coregrafă, prof. dr. ing. Marian Poboroniuc, de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, și Richard Constantinescu, istoric al medicinei și profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video live pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.