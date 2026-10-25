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(INTERVIU) Marian Ionescu (Direcția 5), la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (24.10.2026)

(INTERVIU) Marian Ionescu (Direcția 5), la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (24.10.2026)

Publicat de cristinaspinu, 25 octombrie 2026, 10:20


Ajunsă la 35 de ani, Direcția 5 este o trupă care nu mai aparține unei singure generații!

Direcția 5 a susținut concertul aniversar pe 24 septembrie 2026 la Sala Palatului din București, marcând o dublă aniversare: 35 de ani de la înființare și 35 de ani de la lansarea primului album, un concert în care melodiile care au crescut odată cu publicul lor s-au întâlnit cu cele venite mai târziu, iar trecutul și prezentul au împărțit aceeași scenă.

Cel mai recent single lansat, “Ai absolutul”, este o piesă emoționantă, construită în jurul sentimentului că uneori un singur om poate însemna mai mult decât întregul univers.

Piesa este compusă de Marian Ionescu (muzica) împreună cu Dinu Olărașu (versuri).

Ascultați mai jos interviul realizat de Cristina Spînu cu Marian Ionescu și urmăriți videoclipul piesei “Ai absolutul”!

 

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