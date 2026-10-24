#StareaEducației: (INTERVIU) Clubul Logos la FILIT 2026. Prof. Serinella Zara: ”Eu, cumva, profit de un scriitor pentru a aborda subiecte de foarte multe ori sensibile, delicate, de care multă lume se ferește, și în familie și în societate.”

Publicat de andreeadaraban, 24 octombrie 2026, 13:21

La Iași, întâlnirile cu scriitorii îi ajută pe adolescenți să descopere literatura dincolo de paginile cărților. De 13 ani, Clubul Logos, inițiat de profesoara Serinela Zara, participă la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere FILIT, oferindu-le elevilor ocazia de a dialoga direct cu scriitori, jurnaliști și alți oameni din lumea culturală. Mai mult decât un spațiu al lecturii, clubul este un loc al întrebărilor curajoase, al gândirii critice și al conversațiilor despre temerile și preocupările adolescenților.

Invitată în emisiunea Starea Educației, Serinella Zara, profesoară de limba și literatura română la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași, Clubul Logos a însemnat, la început, dorința unei schimbări. După o perioadă de concediu de maternitate, profesoara și-a dat seama că își dorește o altfel de relație cu elevii săi, una construită în jurul unor experiențe vii, care să depășească limitele orelor obișnuite de curs.

Întâlnirea cu FILIT a venit firesc, iar primul eveniment organizat în școală, cu participarea scriitorului Marius Chivu, a reprezentat un moment decisiv. Entuziasmul elevilor și dinamica discuției au convins-o că tinerii au nevoie să întâlnească oameni care să le deschidă noi perspective asupra lumii. „Ei au nevoie de oameni interesanți în fața lor”, spune Serinela Zara, evocând momentul care a dat direcția activității clubului.

Clubul Logos nu este, în viziunea fondatoarei sale, un club de lectură în sensul clasic al termenului, ci un club de comunicare culturală. Literatura reprezintă punctul de plecare pentru discuții despre subiecte sensibile, despre relațiile dintre oameni și despre experiențele care îi preocupă pe adolescenți.

Întâlnirile cu scriitorii sunt, astfel, ocazii de dialog autentic, în care elevii pot pune întrebări și pot primi răspunsuri dincolo de convențiile unei discuții strict literare. Profesoara își dorește ca invitații să fie deschiși și sinceri, iar tinerii să aibă libertatea de a-și exprima curiozitățile și propriile opinii.

FILIT 2026, o întâlnire cu literatura și jurnalismul contemporan

Ediția din acest an a festivalului le-a oferit membrilor Clubului Logos ocazia de a explora atât universul jurnalismului, cât și teme abordate de literatura contemporană.

Primul eveniment a fost o întâlnire cu reprezentanți ai redacției GENȘTIRI, un proiect jurnalistic adresat publicului tânăr. A urmat discuția cu scriitoarea Milena Michiko Flašar, de origine austriacă și japoneză, în jurul unuia dintre romanele sale și al fenomenului social abordat în carte. Programul a continuat cu o întâlnire cu Gilbert Costache, autorul unei cărți autobiografice, la Casa Muzeelor din Iași. Aceste experiențe le oferă elevilor posibilitatea de a descoperi cum se nasc poveștile, ce întrebări îi preocupă pe autori și în ce fel literatura poate deveni o cale de înțelegere a realității.

Deși consideră că întâlnirea directă cu autorii poate schimba relația tinerilor cu lectura, Serinela Zara atrage atenția asupra unei dificultăți tot mai evidente, și anume lipsa timpului. În opinia profesoarei, volumul mare de teme, presiunea examenelor și timpul petrecut în fața dispozitivelor digitale reduc disponibilitatea elevilor pentru lectură. Mai ales în anii de gimnaziu, spune aceasta, elevii ajung să fie atât de solicitați de activitățile școlare, încât lectura din proprie inițiativă devine greu de integrat în programul zilnic.

„Gustul pentru lectură trebuie educat”, subliniază profesoara, considerând că școala și adulții au responsabilitatea de a le crea copiilor condițiile necesare pentru a se apropia de cărți.

În același timp, întâlnirile cu scriitorii îi pot ajuta pe adolescenți să descopere că literatura nu este doar o materie de studiu, ci și o experiență personală, în care se pot regăsi și despre care pot vorbi deschis.

Dincolo de cărți și de experiențele culturale, preocupările elevilor sunt adesea legate de propriile emoții și de relațiile cu cei din jur. Atunci când îi invită să vorbească despre temerile lor, Serinela Zara observă că printre subiectele recurente se numără singurătatea, teama de a pierde prietenii și relația cu părinții. Profesoara folosește întâlnirile cu scriitorii și cu ceilalți invitați pentru a crea contexte în care aceste teme să poată fi discutate firesc.

Redăm, mai jos, interviul cu Serinella Zara:

Andreea Daraban: Aș vrea să începem prin a ne povesti, mai ales pentru cei care nu cunosc activitatea Clubului Logos, cum ați decis să creați acest proiect și care a fost ideea de la care a pornit?

Serinella Zara: Ideea inițială a fost aceea a întâlnirii profesorilor, apoi mi-am dat seama că e mai ușor să lucrezi cu copiii. Îmi aduc aminte, pentru că eram în concediu de maternitate, am avut 3 ani timp să mă gândesc, și cred că sentimentul acesta al maternității a venit și cu un soi de nevoia a mea de a fi altfel. Ca profesor, aveam deja destul de mult timp scurs, aveam 36 de ani la momentul respectiv și cunoșteam cumva comportamentul meu ca profesor, rezultate, relații, etc. Am simțit nevoia unei schimbări, sunt convinsă că are legătură cu ceea ce trăiam atunci ca mamă și m-am gândit că dacă revin la școală mi-ar trebui ceva nou.

Andreea Daraban: Când ați creat Logos-ul, v-ați gândit că veți avea activitate și în cadrul FILIT?

Serinella Zara: Nu, eu știam că se întâmplă FILIT-ul. Eram o superbă mamă, care de trei ani de zile mai uitase ceva gramatică și mai citise câte ceva. Și am zis că dacă se întâmplă festivalul acesta, cum să stau eu așa, pe scaun, în fața clasei și să fac gramatică sau ce aveam eu acolo, teme, motive literare? Drept pentru care am propus întâlniri oamenilor pe care îi cunoșteam la FILIT. E vorba despre Luiza Vasiliu, de George Onofrei, care lucrau pentru Festival la momentul respectiv. Am organizat o întâlnire, i- am adunat pe toți într-o clasă, cea mai mare clasă din Colegiul ”Eminescu” și a venit Marius Chivu. Am avut o întâlnire atunci pe o carte pe care o scosese Marius. Autorul și copiii au fost atât de marcați de întâlnirea aceea, de dinamica, de spiritul întâlnirii, încât a fost așa ca un declic pentru mine și mi-am zis că asta trebuie să fac, ei au nevoie de oameni interesanți în fața lor. Și de aici, restul.

Andreea Daraban: Ce înseamnă pentru elevi Logos-ul? Este mai ales un spațiu al lecturii, al întâlnirilor, al scrisului?

Serinella Zara: Nu, suntem un club de comunicare culturală. Sigur că acționăm în perimetrul acesta al culturii și al literaturii, dar nu ne-am vrut niciodată un club de lectură. Apreciez genul acesta de inițiativă, dar eu nu am vrut, nici nu mi se potrivește mie ca temperament, nici copiilor. Mi-a plăcut dintotdeauna acțiunea. Eu, cumva, profit de un scriitor pentru a aborda subiecte de foarte multe ori sensibile, delicate, de care, poate, multă lume se ferește, și în familie și în societate. O fac cu destulă abilitate, zic eu, ca să nu sar calul, ca să vorbesc pe înțelesul tuturor, dar copiii ăștia au nevoie să vorbești pe bune cu ei. Dacă ne ferim și facem analiza unei fraze arborescente, stilistica unui roman, a unei cărți, cred că este destul de plictisitor pentru ei. Prin urmare, pe mine mă interesează subiectul viu, cu ce anume se aleg ei, fără prea multă cenzură, cu autocenzura de rigoare. Deci, eu privesc întâlnirea cu scriitorii sau cu orice alt invitat, ca pe o modalitate reală de dialog. Mă supără, de exemplu, când un scriitor sau un invitat nu se deschide și evită răspunsurile la întrebări, pentru că am avut și situații de genul acesta.

Andreea Daraban: Așadar, activitatea clubului Logos, dincolo de FILIT, în ce constă? Ce faceți cu elevii pe parcursul unui an?

Serinella Zara: Pe parcursul unui an avem întâlniri dominant cu scriitori, este adevărat, pentru că literatura pe care o gustă copiii, literatura spre care eu trebuie să-i deschid, este una importantă. Dar avem întâlniri cu psihologi, cu psihiatri, cu istorici, cu antropologi. Nu am o succesiune a întâlnirilor pentru că n-aș putea să mă țin de ea. Sunt profesor, în primul rând, rabat de la ore nu fac și de la ceea ce trebuie să le comunic eu copiilor. Dacă nu pot să fac întâlniri două luni de zile, nu le fac, că nu mă obligă nimeni. Numai așa pot să rezist, căci altminteri îmi dau seama că aș claca, dacă mi-aș propune să am o anumită succesiune. De asemenea, copiii au început cu trei ani în urmă, să lucreze materiale de tip podcast, interviuri, impresii la cald. Se joacă, dar e o joacă serioasă. Eu i-am urmărit întotdeauna, apropo de moderări de evenimente, cum spuneați, sau de realizări de materiale jurnalistice, le-am urmărit acuitatea întrebărilor, profunzimea. Sunt foarte, foarte buni, imbatabili. Pentru că ați întrebat ce înseamnă clubul Logos, acesta înseamnă dezinhibare, înseamnă un anumit spirit rebel, care trebuie să fie, cum spuneam, autocenzurat de către copil, să nu devină altceva, înseamnă acuitatea analizei și înseamnă un spirit pe care eu îl vreau construit pentru o viață întreagă, spiritul acela scormonitor, cercetător, să nu crezi orice, să fii în stare să-ți dai seama dacă cel din fața ta nu s-a deschis sau s-a deschis, să apreciezi sensibilitatea lui. Vreau oameni cerebrali și, în aceeași măsură, emoționali pe viitor.

Andreea Daraban: Unde sunt difuzate podcasturile pe care le realizați?

Serinella Zara: Pe conturile noastre de social media, avem și un site. Deci, aceste materiale realizate de ei în ultimii ani, inclusiv întâlnirile pe care noi le-am transmis live, sunt toate acolo.

Andreea Daraban: Cum s-au pregătit elevii pentru FILIT 2026? Ce program aveți?

Serinella Zara: Joi a fost primul eveniment, o întâlnire cu cei de la redacția GENȘTIRI. Sunt o redacție nouă, pe placul tinerilor, și propunerea a venit dinspre organizatorii de la FILIT de a face această întâlnire cu Logos, în special, probabil cunoscând modul în care sunt construiți copiii de la Logos. Invitații au fost doi dintre tinerii care organizează știrile acolo. Vineri, ne-am întâlnit cu scriitoarea austriacă și japoneză în același timp, Milena Michiko Flašar, pe unul dintre romanele sale și pe un fenomen foarte interesant pe care îl tratează în roman. Respectiv, astăzi, sâmbătă, la ora 11, ne vedem la Casa Muzeelor, cu Gilbert Costache, care are o carte autobiografică, un autor foarte interesant.

Andreea Daraban: Credeți că întâlnirea cu literatura contemporană poate schimba relația adolescenților cu lectura? Ați observat asta în rândul lor? S-au apropiat mai mult de carte?

Serinella Zara: Cu siguranță. Sunt deja atâți ani de când ne întâlnim cu autori și cu scriitori și e clar că romanul, poezia se deschid, cartea, în general, se deschide altfel către copil dacă îl vede pe autor explicând. Pe de altă parte, s-a citit întotdeauna.

Andreea Daraban: Dar se citește acum mai puțin? Poate din cauza, eu știu, distragerii digitale? Simțiți asta? Simțiți că se apropie mai greu de lectură?

Serinella Zara: Da, că nu e timp. Nu este timp, pentru că timpul este alocat gadget-urilor, să spunem. Totodată este un timp enorm pe care copiii trebuie să-l petreacă, făcându-și temele, mai ales până în clasa a VIII-a. Noi vrem să scoatem cititori din ei și oameni de cultură, dar copiii ăștia, și vorbesc în cunoștință de cauză pentru că am și eu un copil în clasa a VIII-a, n-au timp să-și facă toate temele pentru școală. Dacă noi nu înțelegem lucrul ăsta și continuăm să-i bombardăm cu examene, așa cum sunt ele, cu presiunea care există. Mai vrei să îi spui copilului să și citească, dar când să o facă? Că el e mort, e palid deja de cât lucrează. Mă refer la genul ăsta de copii, pentru că, sigur, există și cei care au timp. Și atunci este foarte greu să-i înculci gustul lecturii dacă el n-are timp. Are timp până în clasa a IV-a, apoi 4 ani de zile nu mai are timp și știm prea bine, la liceu, de foarte multe ori, ei alunecă să zicem, dacă citesc, spre un gen de literatură care este destul de superficial, dar bine că citesc. Ajungem să spunem și lucrul ăsta. Ori gustul pentru lectură trebuie educat și cam acesta este rolul nostru.

Andreea Daraban: Ce întrebări îi preocupă pe adolescenți atunci când stau, de exemplu, față în față cu scriitorii sau cu jurnaliștii? Care sunt curiozitățile lor cele mai frecvente?

Serinella Zara: Cred că temerile lor. De exemplu, eu dau prin clasa a IX-a, de obicei o compoziție în care îi întreb de ce le este cel mai teamă, care sunt fricile lor, la ce se gândesc cel mai mult și dacă ar fi să scot subiectele de acolo, este vorba despre singurătate, despre prietenie, teama să nu piardă prietenii și foarte mult relația cu părinții. Iar eu profit de întâlnirea cu scriitorul, care de multe ori este părinte, care de multe ori este divorțat, care de multe ori nu are copilul alături de el sau îl are, și mă folosesc, recunosc, invitații mei ca să-i ajut pe elevii mei.

Varianta audio a interviului: