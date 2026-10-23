Peste 100 de specialiști în prevenirea spălării banilor și noi angajări la centrul Concentrix din Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 23 octombrie 2026, 08:18

Centru de excelență regional în prevenirea criminalității financiare la Iași! Analiza tranzacțiilor și identificarea suspiciunilor de fraudă, printre obiective!

Măriuca Ionescu, director operațiuni Concentrix, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan;

Specialiștii din Iași în prevenirea fraudelor financiare și combaterea spălării banilor contribuie la dezvoltarea unor proceduri și bune practici folosite de echipe din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Concentrix, unul dintre principalii angajatori din industria de business services, a dezvoltat la Iaşi singurul său centru de excelență pentru industria bancară.

Centrul contribuie la menținerea competitivității într-o industrie globală în care capacitatea de a gestiona activități specializate devin tot mai importantã.

Peste 60 de specialiști seniori în prevenirea spălării banilor dețin certificări internaționale, iar alți 40 sunt în curs de certificare. Activitatea lor include verificarea identității clienților, analiza tranzacțiilor, identificarea suspiciunilor de fraudă și verificarea respectării sancțiunilor internaționale.

La zece ani de activitate în Iași, Concentrix își consolidează expertiza în servicii financiare specializate, investește în extinderea operațiunilor locale și pregătește noi recrutări.

Pentru următoarele șase luni Concentrix are în plan recrutarea a încă 100 de colegi, în special pentru activități de gestionare a tranzacțiilor și suport pentru clienți.

Pentru posturile disponibile, se caută atât profesioniști cu experiență, cât și candidați aflați la început de carieră. Cunoașterea limbilor străine reprezintă un avantaj important, în special germana și franceza, dar și italiana, spaniola și portugheza, alături de competențele digitale.

Compania dezvoltă și colaborări cu mediul universitar ieșean, pentru a facilita accesul tinerilor la oportunități profesionale și programe de specializare.