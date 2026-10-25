(AUDIO) Volumul – ACADEMIA ROMÂNĂ. Filiala Iași. Opt decenii în viața cultural-științifică a Iașului (EUAIC) în prezentarea universitarului ieșean Bogdan Crețu (III)

Publicat de Andreea Drilea, 25 octombrie 2026, 10:14





În ziua de luni, 12 octombrie 2026, începând cu ora 11, în Aula Filialei Iași a Academiei Române, Bulevardul Carol I, Nr. 8, a avut loc prezentarea cărții – ACADEMIA ROMÂNĂ. Filiala Iași. Opt decenii în viața cultural-științifică a Iașului.

Invitați pentru a vorbi la acest eveniment au fost academicianul Viorel Barbu, președintele Filialei din Iași a Academiei Române și editor al volumului; prof. univ. dr. Antonio Patraș, director al Şcolii Doctorale de Studii Filologice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; prof. univ. dr. Bogdan Crețu, scriitor, critic literar și editor al volumului; conf. univ. dr. Livia Iacob, director executiv al Fundației Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și Meda Gâlea, editor al volumului.

Lansarea s-a desfășurat în programul ZILELOR ACADEMICE IEȘENE/2026.

Cartea a văzut lumina tiparului – anul acesta – la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Astăzi postăm discursul profesorului universitar, dr. în Filologie, Bogdan Crețu, de la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cel care creionează, prin cuvânt, o imagine generală a volumului, cu accent pe principalele teme surpinse în conținutul acestuia.

Bogan Crețu amintește de munca din spatele cercetării de față, ajungând la concluzia că „este o carte care trebuie să deschidă Academia către cei din afara aulei”.

Înregistrarea postată o difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare seară de vineri a săptămânii, începând cu ora 20:30, pe undele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Facebook)