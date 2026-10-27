Măsurile de protecţie pentru limitarea creşterii preţurilor la carburanţi ar urma să fie prelungite până la 31 ianuarie anul viitor

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 octombrie 2026, 10:15

Măsurile de protecţie pentru limitarea creşterii preţurilor la carburanţi ar urma să fie prelungite până la 31 ianuarie anul viitor, propun Ministerele Finanţelor şi Energiei.

Acestea au elaborat un proiect de hotărâre privind prelungirea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere pentru a proteja populaţia şi economia.

Măsurile aflate în vigoare în prezent includ mecanismul de diminuare temporară a accizei la motorina standard, limitarea adaosului comercial la carburanţi, precum şi monitorizarea exporturilor şi a livrărilor intracomunitare.

Conform Ministerului Finanţelor, dacă se va renunţa la reducerea accizei la motorină, valabilă până la 31 octombrie, preţul ar creşte cu 85 de bani pe litru. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)