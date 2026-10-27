CS Politehnica Iași a cucerit al zecelea titlu consecutiv de campioană națională la rugby 7s!

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 octombrie 2026, 09:16

Ediția 2026 a Campionatului Național feminin de rugby 7s s-a încheiat la sfârșitul săptămânii trecute cu un nou triumf al formației CS Politehnica Iași.

Supremația echipei ce reprezintă clubul sportiv al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a rămas neclintită chiar și în sezonul în care au fost integrate câteva jucătoare promovate de la propria formație de junioare.

Ultima etapă, a VIII-a, a Campionatului Național feminin de rugby 7s senioare, junioare Under 18 și junioare Under 16 s-a desfășurat sâmbătă, la Timișoara. Ca și la precedentele șapte runde, campioanele de la CS Politehnica Iași au câștigat toate meciurile susținute și au cucerit o nouă medalie de aur, celelalte locuri de pe podium fiind ocupate de Agronomia București și CSM Unirea-CSU Alba Iulia. Este al doilea campionat consecutiv câștigat de când conducerea tehnică a fost preluată de antrenoarea Gabriela Lepciuc, cea care la senioare și la Under 18 este ajutată de Maria Ciuciuc.

„A fost un campionat solicitant, în care unul dintre obiectivele noastre importante a fost integrarea sportivelor venite de la junioare. Am avut parte de meciuri dificile și momente complicate, dar experiența fetelor, unitatea grupului și dorința de a performa ne-au ajutat să câștigăm toate meciurile. În spatele acestui rezultat se află multă muncă, disciplină și sacrificii. Cred că un aspect deosebit al acestui sezon a fost tocmai îmbinarea experienței sportivelor consacrate cu energia și ambiția celor tinere”, ne-a declarat Gabriela Lepciuc.

„Maratonul” de titluri n-a ajuns la final!

CS Politehnica Iași a ajuns la al zecelea titlu consecutiv de campioană națională și la al cincisprezecelea în ultimii șaisprezece ani!

„Ne dorim să păstrăm acest nivel de performanță cât mai mulți ani, iar pentru asta construim pe termen lung. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am realizat este dezvoltarea propriei pepiniere de sportive. Avem o echipă U16 care va alimenta, începând de anul viitor, lotul U18, iar sportivele de la U18 vor face, la rândul lor, pasul către senioare. Faptul că lucrăm cu aceeași viziune și cu principii de joc comune încă de la junioare ne permite să pregătim din timp sportivele pentru nivelul următor. Astfel, tranziția devine mai ușoară, iar noi avem avantajul de a le cunoaște foarte bine și de a le forma în spiritul echipei. Cred că performanța pe termen lung se construiește prin continuitate, muncă și investiție în propriile sportive, iar acesta este drumul pe care vrem să mergem în continuare. Supremația nu se menține doar prin rezultate, ci prin capacitatea de a forma permanent generații care să ducă mai departe tradiția clubului”, a adăugat Gabriela Lepciuc.

Lotul pe care s-a bazat CS Politehnica Iași în 2026 a fost următorul: Loredana Juncanariu (căpitan), Ana Hîrțan, Carina Dascălu, Dumitrița Babătă, Andreea Berbeci, Oxana Bunici, Marinela Borș, Diana Mândrilaș, Ștefania Brînză, Simona Roșca, Ana Maria Sandu, Ioana Moise, Rebeca Popa, Bianca Preda.

„O serie neîntreruptă de zece titluri de campioană națională cred că reprezintă un record în orice sport, cu atât mai greu de obținut într-un sport de echipă. Formația feminină de rugby a Politehnicii ieșene și-a dovedit din nou invincibilitatea, cu atât mai mult cu cât nu a pierdut nicio etapă din acest campionat! Evident, este o dovadă pentru noi, cei din comunitatea TUIASI, că sportul de cea mai înaltă performanță se poate regăsi alături de performanțele din orice domeniu profesional. Iar dacă la cel de-al cincisprezecelea titlu național le adăugam și pe cele europene, putem avea o dovadă mult mai clară despre cât de mândri suntem de fetele noastre rugbiste. Felicitări, fetelor, și vă doresc să placați cu succes orice provocare sportiva din viitor!”, a transmis prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Campioanele vor putea fi văzute sâmbătă la lucru, deoarece pe Stadionul „Tepro” din Iași vor avea loc Cupa României la senioare și Cupa AIR la junioare.

Piramidă construită cu migală și pricepere

Echipa de junioare Under 18 a cucerit medalia de argint. Obiectivul ei a fost titlul de campioană națională, dar accidentările cu care s-a confruntat pe parcursul sezonului au determinat-o să-și schimbe din mers planurile.

„Cu siguranță, ne dorim mereu să fim cele mai bune, pentru că doar atunci când ne stabilim obiective înalte putem evolua cu adevărat. Am avut un lot competitiv și am crezut în potențialul fetelor, însă accidentările ne-au pus în situația de a găsi soluții și de a ne adapta din mers. Consider că locul al doilea nu reflectă pe deplin munca și potențialul acestei generații, dar sportul presupune și astfel de momente, din care avem de învățat. Privim cu încredere spre viitor, mai ales că o mare parte dintre aceste sportive vor face pasul către echipa de senioare. Ne dorim să le ajutăm să se integreze cât mai ușor și să continue procesul de dezvoltare început la U18”, a menționat Gabriela Lepciuc.

Lotul CS Politehnica Iași U18: Daria Moisei (căpitan), Miruna Neagu, Mihaela Botoșeneanu, Crina Muntianu, Mălina Huțu, Mihaela Ursei, Teodora Grosu, Ana Bob, Cristina Fronea, Maria Sturza.

Echipa Under 16, pregătită de Loredana Juncanariu, care este și un arbitru din ce în ce mai apreciat, s-a clasat pe locul al patrulea, iar dna. Viorica Ursanu este preparator fizic pentru toate cele trei loturi.

Lotul CS Politehnica Iași U16: Nicoleta Moisei (căpitan), Alexandra Ursei, Nicoleta Ursei, Ana Abăitancei, Cristina Ciochină, Ema Țibichi, Daniela Biță-Manole, Maria Surmei-Bălan, Andreea Moisei, Iulia Gogoman, Alesia Munteanu, Andra Pârvu-Pleșca, Amalia Ciobanu, Alexandra Vestale.