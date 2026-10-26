Forumul Regional Economic USA–România, Iași 2026: Iașiul a devenit, timp de trei zile, puntea de afaceri dintre România și Statele Unite

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 octombrie 2026, 17:15

Forumul Regional Economic USA–România, Iași 2026: Iașiul a devenit, timp de trei zile, puntea de afaceri dintre România și Statele Unite

Forumul organizat de Asociația Invest in Iași a marcat lansarea Ghidului Invest in Iași și a COMARM Defence Cluster, semnarea unui memorandum de cooperare cu Texasul și prima distincție RACC New York acordată unui român.

Iași, 26 octombrie 2026 – Asociația Invest in Iași a organizat, între 21 și 23 octombrie 2026, USA–Romania Regional Economic Forum, cu tema „Bridge to Tomorrow: Technology, Investment & Regional Resilience”. Evenimentul a fost co-organizat de Arhipelago, alături de alte instituții publice și organizații de afaceri. Forumul s-a desfășurat la Palatul Culturii și la Palas Iași. Au participat:

Cătălin Predoiu, fost viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne;

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu;

reprezentanți ai Ambasadei SUA;

o delegație de oameni de afaceri și reprezentanți instituționali din Texas, New York, Washington, Alaska și Ohio.

Peste 300 de antreprenori, profesioniști, reprezentanți ai administrației și ai mediului academic s-au înscris la eveniment.

Forumul a avut loc într-un an cu o încărcătură simbolică aparte. Prin lege promulgată în iulie 2026, anul 2026 a fost declarat Anul Statelor Unite ale Americii în România, cu scopul de a consolida parteneriatul strategic dintre cele două țări. În același an, Statele Unite marchează 250 de ani de la Declarația de Independență. Forumul de la Iași s-a înscris în acest context ca una dintre inițiativele care dau parteneriatului româno-american o dimensiune economică și regională concretă.

Iașiul, punte între Statele Unite și estul Europei

Forumul și-a propus să poziționeze Iașiul ca punct de legătură între Statele Unite și regiunea de est a Europei: România, Republica Moldova și Ucraina. Discuțiile au avut patru teme principale:

investițiile în energie și infrastructură critică;

accesul companiilor tech pe piața americană;

securitatea Flancului Estic și industria de apărare;

cooperarea economică româno-americană.

Momentele-cheie

Unul dintre cele mai importante momente a fost acordarea RACC Award domnului Cristian Josan, de la Amazon Iași. Distincția a fost înmânată de Elias Wexler, Director executiv al Romanian-American Chamber of Commerce New York. Este prima dată când RACC New York acordă această distincție unui român.

Forumul a marcat și lansarea oficială a Ghidului Invest in Iași, prezentat de Nicușor Păduraru și Iulian Băsu. Ghidul este un instrument dedicat investitorilor români și străini interesați de oraș și de județ. Lansarea lui în fața partenerilor americani transmite un mesaj clar: Iașiul își prezintă activ oportunitățile, nu doar așteaptă investitori.

Tot în cadrul forumului a fost lansat COMARM Defence Cluster, noua asociație din domeniul apărării. Lansarea are loc într-un moment în care industria de apărare și securitatea regională au devenit priorități ale parteneriatului româno-american.

Pe 22 octombrie a fost semnat și Memorandumul de Înțelegere dintre Camera de Comerț și Industrie Iași și European American Chamber of Commerce Texas. Documentul a fost semnat de Paul Butnariu și Erin McKelvey și deschide un canal direct de cooperare între mediul de afaceri ieșean și cel texan.

Ziua I: Palatul Culturii

Lucrările au fost deschise pe 22 octombrie, în Sala Voievozilor a Palatului Culturii, de:

Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica;

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe;

Eli Corso-Phinney, Commercial Officer la Ambasada SUA;

Elias Wexler, Președintele Camerei de Comerț Româno-Americane la New York;

Paul Butnariu, Președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași.

Ziua a continuat cu cinci paneluri:

energie și infrastructură critică în Europa de Est, cu invitați din Houston și Washington;

ecosisteme tech și acces pe piața SUA, la care au participat și invitatți din Republica Moldova și Ucraina.

„Texas Welcomes Iași”, cu cele trei pălării texane oferite simblic orașului și anunțul Misiunii Economice Afaceri.ro Texas 2027;

parteneriatele cu SUA în industria de apărare;

povești de succes ale companiilor românești pe piața americană.

Ziua a II-a: Palas Iași

Pe 23 octombrie, în Sala Mozart a Palas Iași, primul panel a arătat cum misiunile economice, rețelele de afaceri și cooperarea academică deschid drumul spre parteneriate în SUA.

În panelul „USA–Romania Business Connections II” au vorbit:

Cătălin Predoiu și Anca Dragu, despre investițiile americane și legăturile financiare transatlantice pentru România și Republica Moldova;

Cristian Josan, despre motivele pentru care Amazon a ales Iașiul;

reprezentanții Ambasadei SUA, care au prezentat SelectUSA Investment Summit 2027;

investitorul american Kevin Sheldon (USA Rolls, Ohio), despre investițiile sale în comuna Banu, județul Iași.

B2B și Investment Tour

Sesiunile de B2B Matchmaking au fost organizate de Arhipelago și Tehnopolis, prin Enterprise Europe Network. La cele 12 mese ale partenerilor americani au fost programate aproape 150 de întâlniri, la care s-au adăugat altele stabilite pe loc.

Oaspeții americani au participat apoi la Iași Investment Tour, alături de Nicușor Păduraru, de la Asociația Invest in Iași și Vice-președintele Consiliului Județean Iași, Marius Dangă. Au vizitat:

Parcul Industrial Iași și Parcul Industrial Lețcani;

companiile Electra și Phinia;

Crama Gramma Wines.

Programul a început încă de pe 21 octombrie. Delegația americană a fost primită atunci la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde invitații au susținut prelegeri pentru studenți. UAIC a asigurat și transportul local al delegației pe toată durata forumului.

Ce urmează

Dialogul început la Iași continuă peste Ocean. Între 28 noiembrie și 7 decembrie 2026, Afaceri.ro organizează Misiunea Economică Georgia, Tennessee & Louisiana, cu un U.S.–Romania Business Forum la Atlanta, construit după modelul forumului de la Iași. În 2027 vor urma misiunea economică în Texas și participarea la SelectUSA Investment Summit de la Washington.