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(AUDIO/FOTO) De Ziua Armatei, la Iași, a fost subliniată nevoia de adaptare la noile amenințări

(AUDIO/FOTO) De Ziua Armatei, la Iași, a fost subliniată nevoia de adaptare la noile amenințări

Publicat de Andreea Drilea, 25 octombrie 2026, 12:42

Astăzi, pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt din Iași, în prezența unui numeros public, s-au desfășurat ceremoniile militare și religioase organizate pentru a marca Ziua Armatei Române.

În mesajul comandantului Statului Major General al Armatei României, prezentat de colonelul Daniel Cioran, locțiitor al comandantului Brigăzii 15 Mecanizată ”Podu Înalt” de la Iași, s-a arătat că, în acest moment, țara noastră se află în fața unor multiple provocări și dezinformări, astfel încât scenariile militare sunt într-o permanentă modificare, iar armata trebuie să fie pregătită să reacționeze rapid: ”Amenințările la adresa securității nu se manifestă exclusiv prin mijloace convenționale. Confruntările actuale se extind și în mediuul informațional, inclusiv în spațiul online, unde dezinformarea poate afecta direct societatea și încrederea în instituții. Aceste provocări ne arată că securitatea unei țări depinde atât de forța și pregătirea armatei sale, cât și de reziliența întregii societăți. Un principiu al gândirii militare, valabil din antichitate până astăzi, ne amintește că împrejurările se schimbă permanent, iar pregătirea și capacitatea de adaptare sunt esențiale. De aceea, ne pregătim pentru o gamă cât mai largă de scenarii, inclusiv pentru cele mai puțin probabile. Trebuie să fim capabili, să anticipăm, să reacționăm rapid și să luăm decizii potrivite, indiferent de complexitatea situației.”

În mesajul prezentat s-a subliniat, de asemenea, necesitatea investițiilor în domeniul apărării, în modernizarea echipamentelor și în pregătirea militară a ostașilor români.

La eveniment au participat, de asemenea, autorități locale și județene.

În încheierea eveniementului Garda de Onoare a defilat prin fața oficialităților.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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