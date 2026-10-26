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Ministrul Sănătăţii trimite Inspecţia Sanitară de Stat în control la Institutul de Psihiatrie ‘Socola’ din Iaşi

Ministrul Sănătăţii trimite Inspecţia Sanitară de Stat în control la Institutul de Psihiatrie ‘Socola’ din Iaşi

Publicat de Andreea Drilea, 26 octombrie 2026, 06:14

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că va trimite Inspecţia Sanitară de Stat pentru a verifica respectarea normelor sanitare la nivelul Institutului de Psihiatrie ‘Socola’ din Iaşi, după apariţia în spaţiul public a unor informaţii privind infestarea cu ploşniţe a unui pavilion.

Ministrul a menţionat duminică seara, într-o postare pe Facebook, că în cursul dimineţii de duminică a vizitat unitatea sanitară pentru a verifica personal situaţia.

‘Am văzut în spaţiul public informaţiile privind existenţa unui pavilion infestat cu ploşniţe la Institutul de Psihiatrie ‘Socola’ din Iaşi. Deşi această vizită nu era inclusă în programul oficial al deplasării mele la Iaşi, în această dimineaţă am decis să merg personal la faţa locului, pentru a vedea care este situaţia reală. Am discutat cu conducerea spitalului şi am vizitat pavilionul în cauză. Din primele constatări, conducerea unităţii sanitare a reacţionat corespunzător: pavilionul a fost eliberat de pacienţi şi au fost demarate procedurile de dezinsecţie şi reabilitare a spaţiilor afectate’, a precizat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a anunţat că va trimite Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, pentru a efectua un control la nivelul întregii unităţi medicale şi pentru a verifica dacă procedurile sanitare şi măsurile de prevenţie sunt respectate corespunzător.

‘Vreau să fie foarte clar: siguranţa pacienţilor şi a personalului medical nu este negociabilă! Astfel de situaţii nu trebuie ascunse, minimalizate sau ignorate. Ele trebuie semnalate, investigate şi rezolvate rapid, cu responsabilitate şi transparenţă. Nu caut vinovaţi înainte de a avea concluziile verificărilor, dar nici nu voi tolera neglijenţa acolo unde sănătatea oamenilor poate fi pusă în pericol’, a scris ministrul pe pagina de socializare.

Potrivit acestuia, încrederea în sistemul de sănătate depinde inclusiv de modul în care problemele sunt recunoscute şi corectate. AGERPRES/FOTO socola.eu

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