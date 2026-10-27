Elevii de liceu care protestează în Franţa consideră că măsurile promise de guvern sunt insuficiente pentru a renunţa la mobilizare

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 octombrie 2026, 07:48

În Franţa, guvernul a răspuns unora dintre revendicările elevilor de liceu, care protestează de cinci săptămâni.

Reprezentanţii liceenilor s-au arătat mulţumiţi că au fost în sfârşit ascultaţi şi înţeleşi, dar consideră că măsurile sunt insuficiente pentru a renunţa la mobilizare.

Patru miliarde de euro investiţii în renovarea clădirilor, renunţarea la reducerea programată de posturi de profesori, instituirea unui prag de maximum 28 de elevi într-o clasă, indexarea burselor în raport cu rata inflaţiei, o mai bună organizare a programului şcolar şi eliminarea timpilor morţi din orare şi, în special, reforma sistemului naţional centralizat de admitere în învăţământul superior. Sunt primele măsuri prin care guvernul încearcă să răspundă revoltei elevilor.

Ministrul Educaţiei, Édouard Geffray, a asigurat că toate promisiunile făcute elevilor şi studenţilor vor fi cuprinse în bugetul de stat.

Édouard Geffray: Niciuna dintre deciziile anunţate nu este o promisiune deşartă. Tot ce am spus va fi făcut şi respectat în termene precise. Ne-am sprijinit foarte mult pe propunerile făcute de elevi pe platforma online pusă la dispoziţia lor, care a obţinut peste 100.000 de contribuţii.

Organizaţiile elevilor au apreciat că guvernul a făcut unele concesii, dar consideră că măsurile nu acoperă toate revendicările lor. De săptămâna viitoare, când se vor relua cursurile după vacanţă, ei ameninţă să blocheze din nou accesul în licee şi să se mobilizeze la protestele sociale de sâmbătă, 31 octombrie, şi de joi, 5 noiembrie, alături de sindicate. (Rador/ FOTO ro.wikipedia.org)