Aproape 90 de persoane au fost rănite într-un grav accident de circulaţie care a avut loc în apropierea Barcelonei, Spania

Publicat de Andreea Drilea, 26 octombrie 2026, 07:51

În Spania, aproape 90 de persoane au fost rănite aseară, într-un grav accident de circulaţie care a avut loc în apropierea Barcelonei.

Victimele se aflau într-un autocar care s-a prăbuşit într-o râpă de 20 de metri adâncime. Corespondentul RRA Alin Petrică ne spune mai multe.

Reporter: S-a activat codul roşu. Au ajuns la faţa locului 15 ambulanţe şi 30 de echipaje de pompieri. Până acum, bilanţul este de 88 de răniţi, dintre care 18 sunt în stare gravă şi 7 în stare foarte gravă. Ei au fost duşi cu două elicoptere, venite special, la spitale din Barcelona şi din Girona. O parte dintre pasageri au reuşit să iasă prin forţele proprii. Locul este abrupt şi greu accesibil, iar salvatorii au lucrat până târziu după miezul nopţii. În acest moment deja sunt pregătite utilaje care să ridice vehiculul avariat. Este foarte puţin probabil ca în interior să fi rămas cineva, însă bilanţul are încă statut de provizoriu. Este vorba despre o cursă regulată de transport public, care preia călătorii care vin dinspre Barcelona cu trenul pentru a-i duce la casele lor din oraşele din zonă.

Rador