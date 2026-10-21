MApN: Grup de drone detectat la nord-est de Vâlcove; nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional

Publicat de Andreea Drilea, 21 octombrie 2026, 07:28

Ministerul Apărării Naţionale a informat, miercuri dimineaţa, că sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat un grup de ţinte aeriene la nord-est de localitatea Vâlcove, în spaţiul aerian al Ucrainei.

Conform unui comunicat transmis AGERPRES, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul şi estul judeţului Tulcea, iar la ora 3:34 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

‘Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional’, a precizat sursa citată.

Alerta aeriană a încetat la ora 4:02. AGERPRES/FOTO MApN