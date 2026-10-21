Sudul Italiei rămâne fără alimente de bază din cauza protestelor transportatorilor

Publicat de Andreea Drilea, 21 octombrie 2026, 05:29 / actualizat: 21 octombrie 2026, 6:31

Patru zile de proteste ale transportatorilor rutieri din sudul Italiei au provocat probleme în aprovizionarea magazinelor şi benzinăriilor.

Guvernul de la Roma a decis, marți, alocarea urgentă a fondurilor deja prevăzute pentru transportul rutier şi introducerea unor măsuri suplimentare pentru sprijinirea acestui sector.

În majoritatea magazinelor alimentare din sudul Italiei, rafturile sunt goale, fără produse.

Prețurile au crescut vertiginos, iar tone de mărfuri, inclusiv produse perisabile, sunt blocate în depozite și în camioane.

Din cauza blocajelor rutiere și în alte regiuni, ca de exemplu în Lazio, de unde face parte capitala Roma, aprovizionarea marilor lanțuri de magazine este încetinită. La Catanzaro lipsesc peștele, laptele și făina.

În Sicilia, probabil una dintre regiunile cele mai afectate de protestul camioanelor, încep să se epuizeze și stocurile de carne, apă și paste.

În prima parte a zilei, la Milano, a avut loc o întâlnire între ministrul transporturilor Matteo Salvini și asociațiile naționale ale transportatorilor rutieri.

Guvernul italian anunță că va debloca aproximativ un miliard de euro, special pentru această categorie de lucrători. Protestatarii, însă, avertizează că se vor retrage de pe străzi abia după miezul nopții.

Rador/FOTO wikipedia