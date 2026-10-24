Sicilia, zguduită de o serie de cutremure puternice

Publicat de Andreea Drilea, 24 octombrie 2026, 08:34

Sicilia a fost zguduită vineri de o serie de cutremure puternice, care au stârnit panică în rândul populaţiei şi i-au determinat pe mulţi dintre localnici să iasă din clădiri întrucât se temeau că acestea riscau să se prăbuşească, informează agenţia de presă ANSA.

Cel mai puternic dintre seisme a fost un cutremur cu magnitudinea 5.0 şi epicentrul în sudul Mării Tireniene, la nord-vest de Insulele Eoliene, care s-a produs la ora locală 12:19, potrivit datelor transmise de Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie din Italia.

Cutremurul a fost resimţit în toată Sicilia, de la Palermo până la Catania.

Deocamdată nu există informaţii cu privire la eventuale victime omeneşti sau pagube materiale importante. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă