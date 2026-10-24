Studenții de la Geografie și Geologie se pregătesc pentru Balul Bobocilor GEO-GEO 2026! Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Publicat de Andreea Drilea, 24 octombrie 2026, 09:25
Studenții de la Geografie și Geologie se pregătesc pentru Balul Bobocilor GEO-GEO 2026!
Alexia Albu și Mihai Bucur, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:
Tinerii de la Liga Studenților de la Geografie și Geologie (LSGG Iași), și-au propus câteva activități pline de adrenalină și culoare.
Mai multe detalii găsiți pe rețelele lor de socializare.