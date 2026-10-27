Cum a fost la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 octombrie 2026, 11:00

Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași – FILIT, ediția a XIV-a, s-a desfășurat în perioada 21-25 octombrie 2026 și a cuprins aproape 200 de evenimente, la care au luat parte sute de invitați din țară și din străinătate.

Aproximativ 20.000 de participanți în persoană, alături de o audiență online de tot atâția spectatori, s-au bucurat de întâlniri cu scriitori și traducători, au luat parte la dezbateri, ateliere, concerte, expoziții, o noapte albă a poeziei și evenimente profesionale, desfășurate în tot orașul Iași și în județ.

Programul a cuprins Serile FILIT de la Teatrul Național, cu David Foenkinos, Parinoush Saniee, Aleksandar Hemon și Paul Lynch, încheiate cu dezbaterea „Cine scrie povestea romilor?”, întâlnirile zilnice cu scriitori de la Casa FILIT, Casa Copilăriei, Casa Young Adult, Casa Fantasy, în Penitenciarul Iași și la un club de pensionari, Noaptea Albă a Poeziei, precum și ateliere și întâlniri profesionale cu traducători ai literaturii române din zece țări. Prin secțiunile „Scriitori printre elevi”, „Scriitori printre liceeni” și „Scriitori printre studenți”, autorii au ajuns în școli, licee, colegii și facultăți din Iași, Pașcani, Târgu Frumos, Miroslava, Valea Lupului și Lunca Cetățuii.

Laureata „Premiului liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte a anului 2025” este Lavinia Braniște, autoarea romanului „Camping” apărut la Editura Polirom. Premiul a fost decernat duminică, 25 octombrie 2026, pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri”, în ultima seară a festivalului, în urma votului unui juriu format din liceeni coordonați de unsprezece profesori din tot atâtea colegii și licee, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Iași. Pe lista finaliștilor s-au mai aflat romane semnate de Simona Antonescu, Iulian Bocai, Cristian Fulaș și Vlad Zografi.

Tot în ultima seară FILIT, proiectul cultural Alecart a primit Premiul special pentru promovarea culturii și literaturii, acordat de Consiliul Județean Iași, pentru cei 18 ani în care a adus generații de liceeni și studenți aproape de literatură și de viața culturală.

Deși scriitorul ucrainean Andrii Liubka, aflat în serviciul Forțelor Armate ale Ucrainei, pe frontul din Donbas, nu a mai ajuns la Iași, FILIT 2026 a însemnat și apariția volumului său de povestiri „Femeia și chibriturile”, în traducerea lui Mihai Hafia Traista, publicat la Editura Muzeelor Literare în cadrul unui proiect editorial special. Volumul va fi prezentat publicului ulterior, în cadrul unui eveniment special, atunci când va fi posibil pentru autor să călătorească în siguranță.

Invitații și publicul au apreciat în special deschiderea tot mai largă a festivalului către comunitate, extinderea către noi categorii de public, sălile pline de la evenimente, interesul tinerilor cititori pentru întâlnirile cu autorii, implicarea entuziastă a voluntarilor și primirea călduroasă din partea comunității ieșene.

Declarații ale invitaților

„Nu am întâlnit nicăieri în lume adolescenți din actuala generație care să citească atât de mult. Ceea ce am văzut la Iași este extraordinar. Dacă va fi să mă întorc în țara mea și să pățesc ceva, mă bucur că am avut șansa să fiu aici, cu voi” – Parinoush Saniee

„Am schimbat trei avioane ca să ajung aici. Dar am vrut să vin și mă bucur că am făcut-o, pentru că e minunat. ” – Paul Lynch

„Visam să ajung la FILIT pentru că auzisem deja despre acest festival unde au venit mulți scriitori prestigioși. Și iată că am ajuns la întâlnire, în acest teatru excepțional, înconjurat de sute de persoane, și a fost un moment magic, poate unul dintre cele mai frumoase din viața mea literară.” – David Foenkinos

„Cred că marele atu al evenimentului a fost publicul, care a reacționat minunat.” – Ioana Pârvulescu

„Am trăit sentimentul de bucurie de a întâlni evenimente atât de multe, colegi atât de interesanți, iar totul a fost organizat atât de bine, impecabil.” – Gabriela Adameșteanu

„Cred că este o oportunitate pentru scriitorii din toată Europa și din toată lumea să se întâlnească și să vorbească despre operele lor la Iași, în fața unui public cu adevărat interest.” – Milena Michiko Flašar

„A fost grozav, publicul a fost extraordinar, e minunat să vezi că sunt atât de mulți oameni interesași de cărți, de literatură și de alți oameni.” – Aleksandar Hemon

„Se simte ca o sărbătoare, este Crăciunul verde al celor cărora ne place literatura și al traducătorilor” – Sorana Lupu

„Mă simt încântată, și vorbesc din toată inima, de tratamentul pur uman pe care l-am primit aici, nu doar din partea organizatorilor, ci și al cititorilor și al publicului. Am făcut atâtea schimburi de idei, am vorbit despre multe lucruri la un nivel înalt, voi avea material de gândire mult timp de acum încolo .” – Elena Alexieva

„Au fost zile splendide sub cerul literaturii, chit că, meteorologic, am cam îndurat biciul ploii. Echipa FILIT a fost entuziastă și entuziasmantă, iar întâlnirile cu elevii, cu studenții și cu publicul larg m-au bucurat enorm. Literatura se simte grozav la Iași, așa cum o arată cele peste două sute de evenimente de la FILIT. Iar sala plină a Teatrului Național Vasile Alecsandri pe care am avut-o la discuția cu Paul Lynch m-a umplut de încântare. Le mulțumesc ieșenilor pentru trei zile pline.” – Radu Paraschivescu

„În momentul în care care un festival de literatură reușește să adune diversitatea societății, atunci înseamnă că își face treaba bine. Faptul că festivalul a reușit ca fiecare bulă să se regăsească, asta îl face reprezentativ.” – Gelu Duminică

Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași – FILIT este organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași și finanțat de Consiliul Județean Iași. Ediția a XIV-a a fost sprijinită de Primăria Municipiului Iași și s-a desfășurat sub înaltul patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România și sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. De asemenea, FILIT 2026 s-a subscris programului UNESCO „Iași. Oraș al Literaturii”.