Vaccinarea împotriva variolei ovine și pestei micilor rumegătoare, obligatorie în județul Vaslui

Publicat de Andreea Drilea, 27 octombrie 2026, 15:30

Crescătorii de oi și capre din județul Vaslui vor participa la o campanie de vaccinare obligatorie împotriva variolei ovine și caprine și a pestei micilor rumegătoare. Imunizarea va fi gratuită și va fi realizată exclusiv de medici veterinari autorizați. Data începerii campaniei în județ urmează să fie anunțată de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Măsurile au fost discutate astăzi, în cadrul unei întâlniri la care au participat aproximativ o sută de fermieri. Reprezentanții DSVSA Vaslui au prezentat regulile de desfășurare a vaccinării și obligațiile crescătorilor, în contextul măsurilor luate pentru prevenirea răspândirii celor două boli.

Vaccinul va fi asigurat prin banca de vaccinuri a Comisiei Europene, iar administrarea se va face numai animalelor identificate și după verificarea stării lor de sănătate. Conform directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, toate vaccinările vor fi înregistrate într-o bază de date națională, pentru a putea fi urmărite efectivele imunizate.

”Vaccinul poate fi administrat și animalelor gestante și că nu lasă reziduuri în lapte sau carne. După vaccinare, pot apărea umflături la locul injectării, care nu trebuie confundate automat cu semnele bolii. Crescătorii sunt sfătuiți să nu le stoarcă și să nu aplice tratamente fără recomandarea medicului veterinar. Orice reacție neobișnuită trebuie semnalată specialistului.

O atenție deosebită trebuie acordată și circulației animalelor. Vaccinarea parțială a efectivelor din aceeași exploatație nu este permisă, iar restricțiile de mișcare rămân în vigoare. Până la finalizarea campaniei, transportul animalelor va fi strict controlat, fiind posibile derogări justificate, în condițiile stabilite de autorități. „ a mai completat directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea

Campania urmărește protejarea efectivelor și limitarea pierderilor economice provocate de cele două boli. Totodată, vaccinarea și respectarea măsurilor sanitar-veterinare pot contribui la îndeplinirea condițiilor necesare pentru relaxarea restricțiilor și reluarea exporturilor.

DSVSA Vaslui le solicită crescătorilor să colaboreze cu medicii veterinari și să se asigure că toate animalele sunt identificate conform legii.

Data începerii vaccinării în județ va fi comunicată ulterior.

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)