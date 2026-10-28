Circulaţia rutieră pe Transfăgărăşan este oprită

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 octombrie 2026, 07:08

Circulaţia rutieră pe Transfăgărăşan a fost oprită aseară între Piscul Negru şi Bâlea Cascadă din cauza vremii nefavorabile, a anunţat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Redeschiderea acestui sector sau închiderea definitivă a întregului Transfăgărăşan pe perioada iernii se va face în funcţie de evoluţia vremii, a mai precizat CNAIR.

Compania a explicat că la altitudini mari schimbarea condiţiilor meteo are o dinamică sporită, ceea ce face ca siguranţa celor care tranzitează astfel de zone montane să fie pusă în pericol de apariţia bruscă a ninsorilor sau viscolelor. (Rador/ FOTO cnadnr.ro/ facebook)