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Peste 100.000 de persoane s-au angajat cu ajutorul ANOFM în primele 9 luni ale anului

Peste 100.000 de persoane s-au angajat cu ajutorul ANOFM în primele 9 luni ale anului

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 octombrie 2026, 07:02

Peste 100.000 de persoane s-au angajat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în primele 9 luni ale anului, arată datele publicate de instituţie.

Cei mai mulţi dintre cei recrutaţi sunt bărbaţi, au peste 45 de ani, au absolvit liceul şi provin din mediul urban.

Potrivit ANOFM, Bucureştiul conduce în clasamentul angajărilor cu aproape 9.000 de persoane, urmată de judeţele Iaşi şi Alba. În aceeaşi perioadă, peste 300.000 de persoane au beneficiat de servicii de sprijin pentru a-şi găsi un loc de muncă. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

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