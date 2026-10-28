Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Suceava va prelua titlul „Capitala Tineretului” în 2028! Miruna Poamăneagră și Paul Grosu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Suceava va prelua titlul „Capitala Tineretului” în 2028! Miruna Poamăneagră și Paul Grosu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Suceava va prelua titlul „Capitala Tineretului” în 2028! Miruna Poamăneagră și Paul Grosu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 octombrie 2026, 11:21


Suceava va prelua titlul „Capitala Tineretului” în 2028! Orașul a intrat în competiție cu alte 10 localități din țară!

Brașov, Mediaș și Suceava au fost în finală pentru titlul de Capitala Tineretului din România 2028!
După evaluarea candidaturilor de către juriul de experți și Youth Voice, Suceava a devenit Capitala Tineretului din România 2028.

Anunțul a fost făcut în cadrul Summitului Tinerilor11, organizat în perioada 21 – 25 octombrie. Echipele finaliste și-au prezentat ideile și planurile în fața juriului.

Cum a fost drumul și ce înseamnă această titulatură, am aflat din matinalul Radio România Iași de la Miruna Poamăneagră și Paul Grosu:

 

(Radio Iași)

Etichete:
Activități de vacanță la ZborHub Iași! Cristin Murafa, manager ZborHub Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 27 octombrie 2026, 09:53

Activități de vacanță la ZborHub Iași! Cristin Murafa, manager ZborHub Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Activități de vacanță la ZborHub Iași! Zbor Academy cu provocări necesare pentru tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani!   Cât...

Activități de vacanță la ZborHub Iași! Cristin Murafa, manager ZborHub Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
#StareaEducației (INTERVIU) Lorena Tarlion, fost judecător, reprezentantă a Asociației „Justiție pentru Minori”: Violența școlară nu poate fi înțeleasă prin izolarea unui singur factor și nici combătută exclusiv prin sancțiuni. Copilul este manifestarea eșecului nostru. Reducerea vârstei răspunderii penale tratează efectele, nu cauza.
Emisiuni luni, 26 octombrie 2026, 22:33

#StareaEducației (INTERVIU) Lorena Tarlion, fost judecător, reprezentantă a Asociației „Justiție pentru Minori”: Violența școlară nu poate fi înțeleasă prin izolarea unui singur factor și nici combătută exclusiv prin sancțiuni. Copilul este manifestarea eșecului nostru. Reducerea vârstei răspunderii penale tratează efectele, nu cauza.

Cazurile recente de violență școlară au readus în atenția publică siguranța elevilor în unitățile de învățământ și eficiența...

#StareaEducației (INTERVIU) Lorena Tarlion, fost judecător, reprezentantă a Asociației „Justiție pentru Minori”: Violența școlară nu poate fi înțeleasă prin izolarea unui singur factor și nici combătută exclusiv prin sancțiuni. Copilul este manifestarea eșecului nostru. Reducerea vârstei răspunderii penale tratează efectele, nu cauza.
(AUDIO)„Când istoria devine carte, iar cultura își celebrează valorile”, 80 de ani de viață academică ieșeană, între memoria trecutului și responsabilitatea viitorului. Discursul conf. univ. dr. Livia Iacob, la prezentarea unui volum de referință pentru Iașul cultural și științific (IV)
Emisiuni luni, 26 octombrie 2026, 11:54

(AUDIO)„Când istoria devine carte, iar cultura își celebrează valorile”, 80 de ani de viață academică ieșeană, între memoria trecutului și responsabilitatea viitorului. Discursul conf. univ. dr. Livia Iacob, la prezentarea unui volum de referință pentru Iașul cultural și științific (IV)

La Iași, în ziua de luni, 12 octombrie 2026, începând cu ora 11, în Aula Filialei Iași a Academiei Române, Bulevardul Carol I, Nr. 8, a fost...

(AUDIO)„Când istoria devine carte, iar cultura își celebrează valorile”, 80 de ani de viață academică ieșeană, între memoria trecutului și responsabilitatea viitorului. Discursul conf. univ. dr. Livia Iacob, la prezentarea unui volum de referință pentru Iașul cultural și științific (IV)
Adolescenții, părinții și capcana scroll-ului infinit. Campanie pentru echilibrul dintre online și viața reală. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 26 octombrie 2026, 10:17

Adolescenții, părinții și capcana scroll-ului infinit. Campanie pentru echilibrul dintre online și viața reală. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Cât timp petrecem online și cât de conectați mai suntem la viața reală? „Reconnect Iași – de la scroll la conexiuni reale”, proiect...

Adolescenții, părinții și capcana scroll-ului infinit. Campanie pentru echilibrul dintre online și viața reală. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni duminică, 25 octombrie 2026, 10:20

(INTERVIU) Marian Ionescu (Direcția 5), la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (24.10.2026)

Ajunsă la 35 de ani, Direcția 5 este o trupă care nu mai aparține unei singure generații! Direcția 5 a susținut concertul aniversar pe 24...

(INTERVIU) Marian Ionescu (Direcția 5), la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (24.10.2026)
Emisiuni duminică, 25 octombrie 2026, 10:14

(AUDIO) Volumul – ACADEMIA ROMÂNĂ. Filiala Iași. Opt decenii în viața cultural-științifică a Iașului (EUAIC) în prezentarea universitarului ieșean Bogdan Crețu (III)

În ziua de luni, 12 octombrie 2026, începând cu ora 11, în Aula Filialei Iași a Academiei Române, Bulevardul Carol I, Nr. 8, a avut loc...

(AUDIO) Volumul – ACADEMIA ROMÂNĂ. Filiala Iași. Opt decenii în viața cultural-științifică a Iașului (EUAIC) în prezentarea universitarului ieșean Bogdan Crețu (III)
Emisiuni sâmbătă, 24 octombrie 2026, 13:21

#StareaEducației: (INTERVIU) Clubul Logos la FILIT 2026. Prof. Serinella Zara: ”Eu, cumva, profit de un scriitor pentru a aborda subiecte de foarte multe ori sensibile, delicate, de care multă lume se ferește, și în familie și în societate.”

La Iași, întâlnirile cu scriitorii îi ajută pe adolescenți să descopere literatura dincolo de paginile cărților. De 13 ani, Clubul Logos,...

#StareaEducației: (INTERVIU) Clubul Logos la FILIT 2026. Prof. Serinella Zara: ”Eu, cumva, profit de un scriitor pentru a aborda subiecte de foarte multe ori sensibile, delicate, de care multă lume se ferește, și în familie și în societate.”
Emisiuni sâmbătă, 24 octombrie 2026, 11:49

(INTERVIU) Marea Neagră, unul dintre cele mai vulnerabile puncte ale NATO. Iulia Joja, expertă în securitate și apărare: „De la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, echilibrul militar din Marea Neagră s-a transformat radical. Este nevoie de o strategie regională a Alianței și de investiții în apărarea antidrone.

Atacurile cu drone asupra navelor comerciale din apropierea coastelor României și Bulgariei readuc în prim-plan vulnerabilitățile de securitate...

(INTERVIU) Marea Neagră, unul dintre cele mai vulnerabile puncte ale NATO. Iulia Joja, expertă în securitate și apărare: „De la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, echilibrul militar din Marea Neagră s-a transformat radical. Este nevoie de o strategie regională a Alianței și de investiții în apărarea antidrone.