Suceava va prelua titlul „Capitala Tineretului” în 2028! Miruna Poamăneagră și Paul Grosu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 octombrie 2026, 11:21



Suceava va prelua titlul „Capitala Tineretului” în 2028! Orașul a intrat în competiție cu alte 10 localități din țară!

Brașov, Mediaș și Suceava au fost în finală pentru titlul de Capitala Tineretului din România 2028!

După evaluarea candidaturilor de către juriul de experți și Youth Voice, Suceava a devenit Capitala Tineretului din România 2028.

Anunțul a fost făcut în cadrul Summitului Tinerilor11, organizat în perioada 21 – 25 octombrie. Echipele finaliste și-au prezentat ideile și planurile în fața juriului.

Cum a fost drumul și ce înseamnă această titulatură, am aflat din matinalul Radio România Iași de la Miruna Poamăneagră și Paul Grosu:

(Radio Iași)