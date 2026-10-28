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Textilele viitorului, în prim-plan la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași

Textilele viitorului, în prim-plan la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 octombrie 2026, 10:58

Haine care pot monitoriza starea de sănătate, materiale care reacționează la schimbările de temperatură sau țesături cu proprietăți de protecție avansate.

Ceea ce părea, până nu demult, desprins din filmele SF prinde astăzi contur în laboratoarele de cercetare din întreaga lume. La Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” (TUIASI) investește în infrastructura necesară dezvoltării unor astfel de tehnologii, prin Centrul de Cercetare și Inovare SMART-Tex-IS al Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor (DIMA).

În acest context, la TUIASI a avut loc workshopul „Inovarea în domeniul textilelor inteligente”, avându-l ca invitat pe academicianul Seeram Ramakrishna, profesor la Universitatea Tsinghua din China și unul dintre cei mai cunoscuți cercetători la nivel mondial în domeniul nanofibrelor.

Întâlnirea a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri, profesori, cercetători, doctoranzi și studenți, într-o discuție despre viitorul materialelor textile și, mai ales, despre drumul pe care trebuie să îl parcurgă o descoperire științifică pentru a deveni un produs folosit în viața de zi cu zi.

La TUIASI se pregătește infrastructura pentru textilele viitorului
Workshopul organizat în cadrul proiectului „Centrul pentru cercetare – inovare în domeniul textilelor și al industriei modei – SMART-Tex-IS”, cod SMIS 334492, a avut loc într-un moment important pentru Facultatea DIMA, care dezvoltă o infrastructură modernă de cercetare, cu accent pe textile inteligente, digitalizare și sustenabilitate.

Proiectul reprezintă o investiție de peste 46 de milioane de lei, finanțată prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, și prevede amenajarea a patru laboratoare de cercetare, echipate pentru dezvoltarea, analiza și testarea materialelor și produselor textile avansate.

Aici vor putea fi create și testate materiale care depășesc funcțiile obișnuite ale textilelor, de la cele care integrează senzori și componente electronice flexibile până la dispozitive purtabile și soluții sustenabile, cu aplicații în domenii diverse.

Miza investiției depășește însă dotarea laboratoarelor cu echipamente performante. SMART-Tex-IS își propune să creeze un cadru de colaborare între cercetători și companii, în care ideile inovatoare să poată fi dezvoltate, testate și transformate în produse cu aplicabilitate practică.

Textile inteligente: de la cercetare la aplicații practice

Profesorul Seeram Ramakrishna este recunoscut internațional pentru contribuțiile sale la dezvoltarea nanofibrelor și a tehnologiei de electrofilare.

În cadrul workshopului, acesta a prezentat direcțiile actuale de inovare în domeniul textilelor inteligente, materiale care nu se limitează la a acoperi sau proteja corpul, ci pot îndeplini funcții suplimentare, precum detectarea unor modificări din mediul înconjurător sau adaptarea la anumite condiții de utilizare.

Dincolo de posibilitățile oferite de noile tehnologii, discuțiile au vizat și provocările transferului rezultatelor din laborator către industrie. Participanții au abordat atât rolul parteneriatelor dintre universități și companii, cât și necesitatea dezvoltării unor produse care să răspundă cerințelor reale ale pieței.

Pentru studenții și doctoranzii Facultății DIMA, întâlnirea a reprezentat o oportunitate de a înțelege,

direct de la unul dintre specialiștii de referință ai domeniului, cum poate o idee de cercetare să deschidă drumul către o tehnologie nouă.

De la Iași la Tsinghua: perspective pentru o colaborare internațională

Vizita profesorului Ramakrishna a adus în discuție și posibilitatea dezvoltării unei colaborări pe termen lung între Centrul SMART-Tex-IS și iWearables Center din cadrul Universității Tsinghua, una dintre instituțiile academice de prestigiu ale Chinei.

Un asemenea parteneriat ar putea deschide noi oportunități pentru proiecte comune, schimburi de experiență și valorificarea expertizei internaționale în domeniul materialelor avansate și al tehnologiilor purtabile.

„Vizita profesorului Seeram Ramakrishna la Iași este un moment de referință pentru Centrul SMART-Tex-IS și pentru întreaga noastră comunitate academică. Este o ocazie deosebită pentru studenții, doctoranzii și cercetătorii noștri de a dialoga direct cu unul dintre pionierii mondiali ai nanofibrelor și ai electrofilării. Ne dorim să construim, împreună cu domnia sa și cu iWearables Center de la Universitatea Tsinghua, o colaborare pe termen lung. Astfel, putem consolida rolul centrului SMART-Tex-IS și al TUIASI ca punți între cercetare și industrie”, a declarat conf. dr. ing. Stelian Maier, manager de proiect al Centrului de Cercetare și Inovare SMART-Tex-IS.

Prezența profesorului la Iași a avut loc în contextul celei de-a 14-a ediții a conferinței internaționale IEEE EPEI 2026, desfășurată în perioada 22–24 octombrie la TUIASI și organizată de Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată (IEEIA). Profesorul Ramakrishna s-a numărat printre președinții conferinței, care a reunit contribuții științifice ale cercetătorilor din peste 30 de țări.

Cercetarea care nu rămâne doar în laborator

Pentru Facultatea DIMA, workshopul a reprezentat mai mult decât o întâlnire cu un specialist de renume internațional. Evenimentul a evidențiat oportunitățile pe care noile tehnologii textile le pot oferi atât mediului academic, cât și companiilor interesate de inovare.

Pe măsură ce laboratoarele SMART-Tex-IS vor deveni operaționale, universitatea va putea susține noi activități de cercetare aplicată, de la experimentarea unor materiale inovatoare până la realizarea și evaluarea protilor.

Prin investiția în SMART-Tex-IS și prin deschiderea către parteneriate internaționale, TUIASI urmărește să creeze condițiile în care ideile dezvoltate în laboratoare să potipuroată deveni tehnologii și produse cu utilitate concretă.

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