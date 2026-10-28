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Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad: Expoziția „Metamorfoză și culoare”

Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad: Expoziția „Metamorfoză și culoare”

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 octombrie 2026, 10:29

Invităm publicul din Bârlad să pășească într-o lume plină de frumusețe și culoare la expoziția temporară „Metamorfoză și culoare” deschisă în perioada 31 octombrie – 12 decembrie 2026 la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, Secția Științele Universului și ale Vieții organizată în colaborare cu Muzeul Județean Botoșani, Secția Științele Naturii Dorohoi.
Expoziția de fluturi exotici este o ocazie de a explora frumusețea naturii într-un cadru sigur și accesibil, o experiență care va încânta atât copiii, cât și adulții, și va lăsa în urmă nu doar amintiri vizuale, ci și o lecție de respect față de natură și biodiversitate dar și apreciere pentru fragilitatea lumii vii.
În cadrul expoziției, vizitatorii vor putea admira aproximativ 400 de fluturi exotici, ce aparțin colecției entomologice realizată de profesorul sucevean Ioan Nemeș, fluturi colectați din toate colțurile lumii (Mexic, Uruguay, Paraguay, Congo, Guineea, Australia, Madagascar, India, China, Japonia, Vietnam, Filipine, Papua Noua Guinee, ins. Borneo, ins. Solomon).
Materialul expozițional împrumutat Secției Științele Universului și ale Vieții Bârlad pentru organizarea expoziției temporare este reprezentat prin indivizi de lepidoptere exotice care aparțin la 6 familii (Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Saturniidae, Sphingidae și Uraniidae).
Vernisajul expoziției va avea loc sâmbătă, 31 octombrie 2026, ora 1200 la Secția Științele Universului și ale Vieții Bârlad, Sediul Muzeului din str. Republicii nr. 235.
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