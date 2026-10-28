APEL către locuitorii județului Vaslui! Contribuiți la noua expoziție permanentă de etnografie a Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad! O donație înseamnă respect pentru trecut și moștenire pentru viitor

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 octombrie 2026, 11:25

Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, prin sprijinul Consiliului Județean Vaslui, inițiază un proiect de anvergură științifică și culturală, fundamental pentru protejarea identității regionale: constituirea și amenajarea unei ample expoziții permanente de etnografie.

Acest nou demers vine în continuarea etapelor parcurse în cadrul proiectului expozițional de la Muzeul Etnografic „Gheorghe Focșa” din Suletea, un model de valorificare a patrimoniului local care ne-a arătat importanța legăturii dintre muzeu și comunitate.

Valorificând experiența acumulată în această primă etapă, ne propunem acum să extindem această misiune la nivelul întregului județ, pentru a pune în siguranță și a lăsa moștenire mărturiile identității noastre. Astfel, acest demers instituțional constă în cercetarea, conservarea și punerea în valoare a mărturiilor materiale și spirituale ce definesc viața economică, socială și mentalitățile colectivităților vasluiene, pe parcursul ultimelor două secole. Gândit ca un omagiu adus trecutului, acest proiect își propune să adune la un loc, să ocrotească și să povestească viața de zi cu zi, rânduiala gospodărească și momentele de sărbătoare ale comunităților vasluiene, astfel încât zestrea noastră culturală să nu se piardă în negura timpului.

Pentru a da viață proiectului, lansăm o campanie de colectare de bunuri și obiecte cu valoare istorică și etnografică, destinate realizării expoziției de bază și avem nevoie de sprijinul dumneavoastră.

Ce căutăm?

Dacă dețineți obiecte vechi care au aparținut bunicilor sau străbunicilor dumneavoastră, vă invităm să le donați muzeului:

– Port popular și textile de interior: cămăși (ii), catrințe, marame, brâie, bete, opinci, cojoace, elemente de podoabă, ștergare tradiționale, covoare și scoarțe moldovenești țesute manual, lăicere.

– Unelte și obiecte gospodărești: unelte agricole (de lemn sau fier), instrumente pentru viticultură, apicultură sau creșterea animalelor, obiecte de olărit (oale de lut, farfurii), ustensile folosite la masă, linguri, mobilier vechi (blidare, lăzi de zestre).

– Instrumente de meșteșug: piese legate de prelucrarea lemnului, a fierului sau a textilelor (războaie de țesut, furci de tors, fuse, vârtelnițe).

– Obiecte legate de viața spirituală: icoane, și alte obiecte religioase, fotografii vechi de familie (care surprind clăci, nunți sau activități din sat), scrisori, jurnale sau documente de epocă care să graviteze în jurul tematicii tradiționale; Obiecte de ritual: măști de sărbători, obiecte folosite la nunți, botezuri sau sărbători.

– Alte obiecte specifice culturii tradiționale: obiecte din lemn crestat sau cioplit, precum linguri decorate, sărărițe, găvane sau furci de tors, dar și piese din ceramică de olărit, cum sunt ulcioarele, sfeșnicele sau fluierele din lut ars; împletiturile din fibre vegetale, cum ar fi coșurile din nuiele, pălăriile din paie sau rogojinile din papură, alături de articolele din piele precum chimirele și opincile lucrate manual; decorațiuni și podoabe artizanale, de la zgărdane din mărgele și dantele, până la flori de nuntă tradiționale și ouă încondeiate specifice zonei noastre ș.a. Cu cât sunt mai vechi cu atât interesul şi importanța muzeului va fi mai mare.

De ce să donați?

Prin acest gest generos, numele familiei dumneavoastră donatoare va fi salvat de la uitare, fiind înscris în documentele oficiale. În loc să se degradeze în poduri, lăzi sau case bătrânești părăsite, aceste comori ale trecutului vor primi o nouă viață, fiind protejate în timp, în condiții optime de conservare. Acestea vor desăvârși o neprețuită moștenire culturală, fiind admirate anual de mii de vizitatori, turiști și, mai ales, de grupuri de elevi care vor învăța să își iubească și să își respecte istoria locală privind direct către rodul muncii bunicilor noștri.

Cum ne puteți contacta?

Dacă dețineți astfel de obiecte și doriți să le lăsați moștenire generațiilor viitoare, vă rugăm să ne contactați direct la:

Sediul central al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad, din str. Vasile Pârvan, nr. 1;

Tel. 0235.421.691, 0335.404.746

Fax. 0235.422.211

E-mail: muzeuparvan@gmail.com

Persoane de contact:

Director,

Dr. Mircea Mamalaucă

Muzeograf Valentina Mureșan

Custode Reta Ciubotaru

În cazul în care obiectele sunt voluminoase, specialiștii muzeului se pot deplasa în localitățile județului pentru a evalua, prelua și transporta obiectele în condiții de siguranță.

Prin acest demers comun, contribuția dumneavoastră directă înnobilează patrimoniul cultural al județului Vaslui.

Vă exprimăm întreaga noastră recunoștință!

Director,

Dr. Mircea Mamalaucă