31 oct, ora 18:00 – Radio Iași la 85 de ani și emisiunea Univers Muzical, realizată de Daniela Vlad/partea I

Adriana Lecouvreur în prima parte, Richard al III-lea în partea a doua!!!

Publicat de dvlad, 31 octombrie 2026, 16:31



În prejma aniversării celor 85 de ani de radiofonie la Iași, ilustrăm în prima parte a ediției ideea prezenței radioului în locurile care marchează istorii muzicale valoroase, și am ales un amplu remember de la o premieră a Teatrului Național de Operă și Opetetă Nae Leonard de la Galați, cu premiera operei Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea. Teatrul Leonard sărbătorește anul acesta 70 de ani de la înființare. Dacă la Iași, ziua Operei este 3 noiembrie, la Galați data este 15 mai. Opera Adriana Lecouvreur a avut premiera în cadrul Festivalului Internațional Leonard pe 22 octombrie 2023, în regia Andei Tabacaru. A fost un octombrie de foc pentru Anda, deoarece peste doar două săptămâni a avut și premiera de la Opera Brașov, cu opera Nabucco, de Giuseppe Verdi. Vor fi interviuri și fragmente din spectacol, o relatare deloc exhaustivă, dar amplă și presărată cu multă emoție, culoare, bun gust și performanțe ale interpreților în stare să ne facă viața mai frumoasă și mai plină de sens.

În partea a doua, avem vești! Anul viitor, va fi prezentată la Filarmonica din Tg. Mureș, în primă audiție absolută, opera „Richard al III-lea”, compusă de ieșeanul Silviu Cilinschi. Titlul este uluitor, Silviu lucrează la el de câțiva ani, Și anul acesta partitura a fost publicată de Editura Artes, a Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași. Sigur că autorul își dorește cu ardoare să vadă opera pusă în scenă, deocamdată va fi varianta de concert.

Silviu Cilinschi este artist liric în Corul Filarmonicii Moldova și a venit în studio însoțit de colegul său Cosmin Morariu, care, pe lângă cor, are „obiceiul” de a dirija concerte corale și simfonice la filarmonicile din țară. Ascultându-ne, veți afla în ce fel s-a implicat Cosmin în procesul nașterii acestei lucrări. Autorul ne-a oferit și câteva înregistrări demonstrative pe care le vom asculta împreună.

Acest sumar este felul nostru de a vă arăta care este misiunea emisiunii Univers Muzical. În primul rând de a ilustra viața muzicală din zona Moldovei, de a sprijini artiștii și de a face o legătură cu evenimente mari, naționale și internaționale care au loc la noi. Nu ne oprim aici, temele sunt mult mai ample, dar ne propunem, printr-un fel simplu și prietenos, să fim o poartă către marea muzică, pentru fiecare.

Sunt Daniela Vlad și vă doresc cât mai multe seri plăcute alături de Radio Iași și emisiunea Univers Muzical.

Ne găstiți pe toate frecvențele Radio Iași, 1053 KHz AM, 90,8/94,5/96,3 MHz FM și online pe radioiasi.ro.