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(AUDIO/FOTO) Mărturii ale Iașului de acum trei secole, scoase la lumină în urma unor săpături arheologice

(AUDIO/FOTO) Mărturii ale Iașului de acum trei secole, scoase la lumină în urma unor săpături arheologice

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2026, 12:17

Vestigii care datează din secolul al XVIII-lea au fost descoperite în urma săpăturilor arheologice efectuate pe amplasamentul extinderii Ansamblului Mitropolitan Iași.

Directorul Direcției Județene de Cultură, Bobi Apăvăloaei, a precizat este vorba despre indicii privind existența mai multor gospodării orășenești situate la periferia orașului: ”În această etapă a cercetărilor arheologice s-au descoperit vechi urme de locuințe orășenești, practic ne aflăm în marginea orașului de secolul XVIII – XIX. Înainte râul Bahlui trecea foarte aproape de terasa orașului, pe sub povărnișul pe care se află astăzi amplăsată Mitropolia și Episcopia Catolică și Palatul Cunturii – vechea Curte Domnească, ne aflăm într-o margine a orașului destinată în epocă locuitorilor mai săraci, era un teren împropriu construcțiilor de durată, prin urmare și astăzi avem acolo, descoperite fundații ușoare din piatră sau din lemn.”

Pe respectivul amplasament, Mitropolia Moldovei și Bucovinei urmărește construirea unei extensii a Facultății de Teologie, a unui spațiu de rugăciune în aer liber, iar la subsol, proiectul prevede amenajarea unei parcări etajate pentru 400 de vehicule.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

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