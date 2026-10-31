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Bacău: Accident rutier în care a fost implicat un microbuz; cinci persoane, transportate la spital

Bacău: Accident rutier în care a fost implicat un microbuz; cinci persoane, transportate la spital

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2026, 09:48

Un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un microbuz s-a produs vineri seară, 30 octombrie, în jurul orei 22:00, pe DN 12A, în satul Bogata, comuna Dofteana.

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Onești, cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD de prim ajutor și unul de terapie intensivă mobilă. De asemenea, au fost mobilizate trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Potrivit informațiilor transmise de pompieri, în accident au fost implicate 13 persoane. Cinci dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Din fericire, la momentul evaluării medicale, toate cele cinci victime erau conștiente și cooperante.

Pompierii au asigurat totodată măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor, pentru eliminarea riscului izbucnirii unui incendiu în urma accidentului.

Radio Iași/Gabriel Pop/FOTO ISU BC

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