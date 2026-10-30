Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Guvernul a aprobat prima rectificare a bugetului din acest an

Guvernul a aprobat prima rectificare a bugetului din acest an

Guvernul a aprobat prima rectificare a bugetului din acest an

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 octombrie 2026, 16:25

Guvernul a aprobat prima rectificare a bugetului din acest an. Măsura era vitală pentru accesul României pe pieţele internaţionale şi protejarea ratingului de ţară, a declarat ministrul de finanţe, Alexandru Nazare. El a avertizat, însă, că ţara este într-un echilibru foarte fragil.

Alexandru Nazare: Am luat în calcul un PIB de 2.086 de miliarde. Nu am crescut cheltuielile, ci le-am scăzut. Am adăugat la investiţii, am făcut relocări şi prioritizări printr-o fundamentare şi o analiză foarte clară a execuţiei fiecărui ordonator în parte. Am utilizat blocajul pe care l-am avut la dispoziţie, aproximativ patru miliarde din cei cinci miliarde, astfel încât să creăm spaţiu pentru investiţiile esenţiale. Prioritatea a fost sănătatea, sănătatea este principalul domeniu care primeşte fonduri în această rectificare.

O a doua rectificare bugetară este prevăzută până pe 30 noiembrie, iar pregătirile pentru bugetul pentru anul viitor vor începe în perioada următoare, a mai spus ministrul de finanţe. El a precizat că, de la învestirea Guvernului, costurile de finanţare ale României au scăzut uşor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Ministerul Finanțelor a publicat proiectul rectificării bugetare
Naţional vineri, 30 octombrie 2026, 05:47

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul rectificării bugetare

Ministerul Finanțelor a publicat joi seară proiectul rectificării bugetare pe care Guvernul intenționează să o adopte vineri. Patru ministere,...

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul rectificării bugetare
O nouă sesiune de finanţare pentru Programul Rabla – persoane fizice începe pe 3 noiembrie
Naţional joi, 29 octombrie 2026, 16:41

O nouă sesiune de finanţare pentru Programul Rabla – persoane fizice începe pe 3 noiembrie

O nouă sesiune a Programului Rabla 2026 destinată persoanelor fizice va demara pe data de 3 noiembrie şi se va adresa celor care nu au reuşit să...

O nouă sesiune de finanţare pentru Programul Rabla – persoane fizice începe pe 3 noiembrie
Ministerul Finanţelor: Rectificarea bugetară menţine deficitul la 6,2% din PIB şi suplimentează fondurile pentru sănătate
Naţional joi, 29 octombrie 2026, 15:45

Ministerul Finanţelor: Rectificarea bugetară menţine deficitul la 6,2% din PIB şi suplimentează fondurile pentru sănătate

UPDATE 19:40 – Prima rectificare bugetară din 2026 menţine deficitul la 6,2% din PIB pentru acest an, în condiţiile în care veniturile...

Ministerul Finanţelor: Rectificarea bugetară menţine deficitul la 6,2% din PIB şi suplimentează fondurile pentru sănătate
Premierul Luca Niculescu este aşteptat în Parlament pentru a le explica deputaţilor care este situaţia deficitului bugetar
Naţional joi, 29 octombrie 2026, 10:34

Premierul Luca Niculescu este aşteptat în Parlament pentru a le explica deputaţilor care este situaţia deficitului bugetar

Premierul Luca Niculescu este aşteptat luni în Parlament pentru a le explica deputaţilor care este situaţia deficitului bugetar şi ce măsuri...

Premierul Luca Niculescu este aşteptat în Parlament pentru a le explica deputaţilor care este situaţia deficitului bugetar
Naţional joi, 29 octombrie 2026, 07:01

Starea de alertă privind funcţionarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, prelungită cu 30 de zile

Starea de alertă privind funcţionarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă fost prelungită cu 30 de zile, printr-o hotărâre publicată aseară...

Starea de alertă privind funcţionarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, prelungită cu 30 de zile
Naţional miercuri, 28 octombrie 2026, 15:10

Consiliul Superior al Magistraturii face publice indemnizaţiile judecătorilor din România

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat, miercuri, în contextul dezbaterilor publice generate de o decizie recentă a Curţii Europene...

Consiliul Superior al Magistraturii face publice indemnizaţiile judecătorilor din România
Naţional miercuri, 28 octombrie 2026, 07:08

Circulaţia rutieră pe Transfăgărăşan este oprită

Circulaţia rutieră pe Transfăgărăşan a fost oprită aseară între Piscul Negru şi Bâlea Cascadă din cauza vremii nefavorabile, a anunţat...

Circulaţia rutieră pe Transfăgărăşan este oprită
Naţional miercuri, 28 octombrie 2026, 07:02

Peste 100.000 de persoane s-au angajat cu ajutorul ANOFM în primele 9 luni ale anului

Peste 100.000 de persoane s-au angajat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în primele 9 luni ale anului, arată...

Peste 100.000 de persoane s-au angajat cu ajutorul ANOFM în primele 9 luni ale anului