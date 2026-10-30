Guvernul a aprobat prima rectificare a bugetului din acest an

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 octombrie 2026, 16:25

Guvernul a aprobat prima rectificare a bugetului din acest an. Măsura era vitală pentru accesul României pe pieţele internaţionale şi protejarea ratingului de ţară, a declarat ministrul de finanţe, Alexandru Nazare. El a avertizat, însă, că ţara este într-un echilibru foarte fragil.

Alexandru Nazare: Am luat în calcul un PIB de 2.086 de miliarde. Nu am crescut cheltuielile, ci le-am scăzut. Am adăugat la investiţii, am făcut relocări şi prioritizări printr-o fundamentare şi o analiză foarte clară a execuţiei fiecărui ordonator în parte. Am utilizat blocajul pe care l-am avut la dispoziţie, aproximativ patru miliarde din cei cinci miliarde, astfel încât să creăm spaţiu pentru investiţiile esenţiale. Prioritatea a fost sănătatea, sănătatea este principalul domeniu care primeşte fonduri în această rectificare.

O a doua rectificare bugetară este prevăzută până pe 30 noiembrie, iar pregătirile pentru bugetul pentru anul viitor vor începe în perioada următoare, a mai spus ministrul de finanţe. El a precizat că, de la învestirea Guvernului, costurile de finanţare ale României au scăzut uşor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)