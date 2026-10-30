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Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași: Conferința „Osteneli cu dragoste pentru lumina Cuvântului. Aspecte privind arta și tehnica tiparului”

Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași: Conferința „Osteneli cu dragoste pentru lumina Cuvântului. Aspecte privind arta și tehnica tiparului”

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 octombrie 2026, 15:25 / actualizat: 30 octombrie 2026, 16:30

Primăria Municipiului Iași și Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași invită publicul marți, 3 noiembrie 2026, de la ora 11:00, la Cupola Palatului Braunstein, să participe la conferința „Osteneli cu dragoste pentru lumina Cuvântului. Aspecte privind arta și tehnica tiparului”, susținută de arhimandritul dr. Policarp CHIȚULESCU, director al Bibliotecii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Evenimentul se desfășoară în cadrul expoziției „Scriptorium. Tezaur de Artă și Credință” și propune o incursiune în istoria cărții vechi, în universul celor care, prin pricepere, răbdare și credință, au făcut posibilă răspândirea cuvântului scris. Înainte ca o carte să ajungă în mâinile cititorului, în alcătuirea ei se întâlneau osteneala cărturarului, migala tipografului și talentul meșterilor care îi împodobeau paginile. Fiecare volum era rodul unei munci îndelungate, dar și al convingerii că învățătura trebuie păstrată și transmisă mai departe. Din această perspectivă, istoria tiparului este și o istorie a oamenilor care au slujit cultura, adesea cu discreție și devotament.

Îi așteptăm cu drag pe toți cei pasionați de istorie, carte veche și patrimoniu să ni se alăture la această întâlnire dedicată artei tiparului și celor care au trudit, cu dragoste, în slujba cuvântului.

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