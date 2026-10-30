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Premieră excepțională la Teatrul Național din Iași: „Martiri” de Marius von Mayenburg, în regia lui Botond Nagy

Publicat de Andreea Drilea, 30 octombrie 2026, 13:21


După succesul înregistrat la prima colaborare cu trupa Naționalului ieșean, anul trecut, cu spectacolul „Femeia – câmp de luptă” de Matei Vișniec, regizorul Botond Nagy a revenit pe scena Teatrului Cub pentru o nouă și provocatoare montare: „Martiri” de Marius von Mayenburg, dramaturg, regizor și traducător german contemporan.

 

Premiera va avea loc sâmbătă, pe 31 octombrie, de la ora 19:00, la Teatru Cub. Pe scenă, actorii: Răzvan Conțu, Andreea Boboc, Petronela Grigorescu, Livia Iorga, Călin Chirilă, Cosmin Maxim, Dumitru Georgescu, Mălina Lazăr.

Traducere: Elise Wilk

Dramaturg: Diana Nechit

Decor: Raul Cioabă

Costume: Ioana Ungureanu

Muzică originală & Sound design: Claudiu Urse

Light-design: Cristian Niculescu

Video design: Andrei Cozlac

Asistent regie: Alexandra Budău

Asistent sound design: Daniel Baltariu

 

Foto: Andrei Popovici

 

Un spectacol care nu menajează și care, negreșit, va stârni reacții, va ridica întrebări și va deschide polemici, o producție care aduce în prim-plan teme precum fanatismului religios, lipsa reperelor tinerei generații și nevoia apartenenței, dialogul mut dintre vârste și mentalități; un spectacol „despre adolescență”, mărturisește Botond Nagy, „despre momentul în care corpul începe să devină politic fără să știe. Despre rușine. Despre dorință. Despre nevoia disperată de a fi văzut. Despre cât de ușor poate o ideologie să prindă rădăcini dintr-o rană.”

 

Piesa „Martiri”, scrisă în 2012 de dramaturgul german contemporan Marius von Mayenburg, a fost regizată în același an chiar de către autor, pe scena teatrului Schaubühne din Berlin. În prezent, textul este pus în scenă de importante teatre din Europa, tocmai datorită temelor centrale de mare actualitate pe care le dezvoltă.

Actualitatea acestor teme l-a provocat și pe Botond Nagy: „Mă interesează oamenii care au dreptate. Mai exact, clipa în care nevoia de a avea dreptate devine mai importantă decât omul din fața noastră. Benjamin este un adolescent care, într-o zi, refuză să mai intre în apă. La început, adulții caută explicații pe care le cunosc: pubertate, sex, droguri, probleme la școală, traumă. Benjamin le oferă însă un răspuns pentru care nu sunt pregătiți: Dumnezeu. Biblia devine treptat limbajul prin care începe să reorganizeze lumea. Dintr-odată, lumea nu mai este confuză. Există bine și rău. Pur și impur. Vinovați și nevinovați. Cei aleși și ceilalți. E foarte seducător să trăiești într-o lume în care nu mai trebuie să te îndoiești. Poate de aici începe totul. Nu din credință. Din frică, rușine, din nevoia de a aparține undeva sau din dorința de a nu mai fi slab.

 

Simone Weil scria: Atenția este forma cea mai rară și cea mai pură a generozității. Poate că tocmai atenția este ceea ce lipsește aici: toți încearcă să-l salveze pe Benjamin,  înainte de a reuși cu adevărat să-l vadă.”

 

Spectacolul nu este recomandat persoanelor sub 16 ani. Următoarele reprezentații sunt programate pe 1, 2, 21 și 22 noiembrie

 

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