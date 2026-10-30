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Expoziție personală (grafică) Andrușcă Ciprian

Publicat de Andreea Drilea, 30 octombrie 2026, 12:33


Dincolo de culoare, grafica își dezvăluie expresivitatea prin linie, lumină și umbră, prin raporturile dintre forme și subtilitatea tonurilor de gri. De la studiul atent al realității până la interpretarea liberă a subiectului, desenul oferă numeroase posibilități de reprezentare plastică.

            Artistul vizual Ciprian Andrușcă și Muzeul Județean Botoșani vă invită să vizitați expoziția personală de grafică, deschisă publicului în perioada 1-21 noiembrie 2026, la Galeriile „Colecția de Artă” Botoșani.

Expoziția reunește o selecție de lucrări cu tematici variate, de la portrete și studii de drapaj până la reprezentări animaliere, precum cai, bizoni și pești. Studiul proporțiilor, al volumelor și al raporturilor dintre lumină și umbră se regăsește în lucrările realizate după observație, în timp ce unele dintre compozițiile cu subiecte animaliere denotă abordări ale formei și ale expresiei plastice.

Diversitatea subiectelor, a tehnicilor și a abordărilor plastice evidențiază preocuparea artistului pentru studiul formei, construcția compozițională și explorarea posibilităților expresive ale desenului.

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