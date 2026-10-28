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Știți cine vine la Iași pe 31 octombrie??? Veniți la Concertul Classix Lab de la Aula Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu

Trick or Trill, un concert cu un program-surpriză! Pe 31 octombrie, Trick or Trill încheie seria concertelor Classix Lab 2026 la Iași, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, reunindu-i pe violonista Irina Mureșanu (US), profesoară la University of Maryland, și pianistul Dragoș Andrei Cantea (RO/NO), co-fondator și director artistic Classix.

Știți cine vine la Iași pe 31 octombrie??? Veniți la Concertul Classix Lab de la Aula Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu

Publicat de dvlad, 28 octombrie 2026, 20:32


Trick or Trill, un concert cu un program-surpriză. O vioară, un pian și un program care rămâne, pentru moment, o surpriză.

Cei doi artiști propun un program-surpriză, invitând publicul să descopere repertoriul direct în sala de concert, într-o seară în care muzica clasică întâlnește spiritul ludic al finalului de octombrie.

Trick or Trill | 31 octombrie 2026 | 19:00 | Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, Iași | acces de la 18:30

Classix Lab 2026 – Trick or Trill

Violonista româncă Irina Mureșanu a cucerit atât publicul, cât și criticii, prin interpretările sale „irezistibile” (Boston Globe), pline de entuziasm, eleganță și sensibilitate, din repertoriul clasic, romantic și modern. Publicația The Globe a descris-o drept „nu doar o virtuoasă, ci o adevărată artistă”, iar Los Angeles Times a notat că „strălucirea muzicală, lirismul cuceritor și viziunea plină de culoare” au făcut ca interpretarea Irinei Mureșanu să fie cu adevărat remarcabilă.

Irina Mureșanu este laureată a unor prestigioase concursuri internaționale de vioară, printre care cele de la Montreal, Washington, concursul „Pro Musicis” și Concursul „Regina Elisabeta”. A concertat în săli renumite din America de Nord, Europa și Asia.

Promotoare a muzicii contemporane, Irina Mureșanu deține o discografie vastă, apărută la casele de discuri BMOP, Avie Records, Albany Records, Centaur și AR RE-SE; recent, a colaborat îndeaproape cu compozitorii Thomas Oboe Lee, Elena Ruehr și William Bolcom.

Proiectul său pentru vioară solo, „Four Strings Around the World” celebrează diverse culturi muzicale prin intermediul vocii unificatoare a viorii – un instrument prezent pretutindeni pe glob. Acest proiect a beneficiat de prestigiosul grant „New Music USA”, precum și de premiul „Creative and Performing Arts Award” din partea Universității din Maryland. Înregistrarea pe CD a proiectului „Four Strings”, realizată de casa de discuri Sono Luminus (laureată a premiilor Grammy), a fost extrem de apreciată de critici, atât pe plan național, cât și internațional.

În prezent, Irina Mureșanu face parte din corpul profesoral al Universității din Maryland; anterior, a predat la Conservatorul din Boston, precum și în cadrul departamentelor de muzică de la Harvard și MIT. Artista cântă pe o vioară construită de Giuseppe Rocca în 1849 și folosește un arcuș creat de Étienne Pajeot.

După ce pe 27 octombrie susține un Concert acasă, la Universitatea din Maryland, cu  Boston Trio, (apropo de Boston Trio, în 2026 au îregistrat un album cu triourile 2-5 de Elena Ruehr, iar în luna august, Irina a înregistrat Concertul pentru vioară al autoarei americane, dedicat ei! ce muzică vibrantă formidabilă!!! Oare nu ne cântă ceva de acolo?).

Pe 31 octombrie, Irina Mureșanu vine la Iași împreună cu pianistul Dragoș Andrei Cantea, iar pe 1 noiembrie vor fi împreună la București, pentru un concert foarte special, intitulat „Celebrând anul 1926”.

Și ce lucrare mai cunoscută este creată în 1926, decât Sonata a 3-a pentru pian și vioară în caracter popular românesc de Enescu!??? Anul 1926 reprezintă o perioadă extrem de fertilă și revoluționară pentru muzica clasică de cameră și de avangardă. Dar, ca și la Iași, programul nu este anunțat. Ceea ce nu ne împiedică să visăm. Cum la Iași nu știm ce se va cânta, putem presupune că programul este același ca la București? Nu cred, dar să încercăm. Am scos o listă de lucrări pentru vioară compuse în 1926. Cine știe, poate va fi ceva din toate acesta și în concertul nostru:

    • Sonata nr. 3 în la minor pentru vioară și pian, Op. 25 „în caracter popular românesc” – George Enescu. Finisată în noiembrie 1926 la Paris, este una dintre cele mai faimoase și complexe sonate din repertoriul universal, remarcabilă prin modul ingenios în care Enescu notează nuanțele, glissando-urile și microtonalitățile specifice lăutarilor români.
    • Sonata pentru vioară și pian – Ruth Crawford Seeger. O piesă fundamentală a modernismului american de la începutul secolului XX. Lucrarea este influențată de armoniile lui Aleksandr Skriabin și marchează începutul stilului experimental al compozitoarei.
    • Sonata pentru vioară și pian în la minor, Op. 19 – Borys Leatoșînskîi. O lucrare de o puternică încărcătură dramatică și expresionistă, compusă de părintele muzicii moderne ucrainene.
    • Sonata nr. 1 pentru vioară și pian în Fa major, Op. 26 – Bernhard van den Sigtenhorst Meyer. O lucrare camerală din perioada timpurie a secolului XX scrisă de compozitorul olandez.
    • Fantezie pentru vioară și orchestră de cameră. O lucrare de factură lirică scrisă de compozitoarea irlandeză Ina Boyle……….Surpriza rămâne în continuare intactă. Irina este în stare să cânte de la o zi la alta altceva!!! Și Dragoș Andrei Cantea, la fel! Vă așteptăm la concert!
      Daniela Vlad
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