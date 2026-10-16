(AUDIO) 16 oct, ora 19:00, Premieră absolută în Festivalul Muzicii Românești ed. 28, concertul final

Concert final în Festivalul Muzicii Românești. La repetițiile din această dimineață, ne-am întâlnit pentru un scurt interviu cu autoarea lucrării în primă audiție absolută din această seară, Cristina Uruc.

Publicat de dvlad, 16 octombrie 2026, 15:19



Festivalul Muzicii Românești 2026, seară finală cu lucrări de George Enescu – Rapsodia nr 1, Carmen Petra Basacopol – Concert pentru pian op 19 – solist Viniciu Moroianu, Dan Dediu – Elegia Minacciosa (primă audiție) și Cristina Uruc – Dixit Dominus, psalm pentru soprană, mezzo-soprană, cor și orchestră – soliste Cristina Grigoras și Maria Miron Sîrbu (2019, primă audiție absolută). Orchestra Filarmonicii Moldova și Corul Gavriil Musicescu se vor afla sub bagheta dirijorului Constantin Grigore.

Cristina Uruc este cunoscută publicului român și lumii muzicale ca director al Artexim, agenția de impresariat artistic și organizatoarea Festivalului și Concursului Internațional George Enescu. În paralel, desfășoară activitate didactică la Universitatea Națională de Muzică din București și la Universitatea Ovidius din Constanța.

Din 2025 este președinte al AEAA (Asociația Europeană a Managerilor de Artiști). A studiat compoziția la Universitatea Națională de Muzică din București sub îndrumarea compozitoarei Livia Teodorescu-Ciocănea (licență și master), iar în 2019 i-a fost conferit titlul de „Doctor în Muzică” în cadrul aceleiași instituții, sub coordonarea compozitorului Dan Dediu.

Cariera în lumea organizării de concerte, evenimente culturale și spectacole a început în 2007 la ARTEXIM, acumulând peste șase ani de experiență în toate etapele de producție și organizare a unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzică clasică din lume. A fost manager general de proiect al Festivalului Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, precum și tour manager al renumitelor ansambluri de muzică veche Il Giardino Armonico și Coro e Orchestra Ghislieri. Din aprilie 2021, Cristina Uruc a fost consultant artistic al Filarmonicii de Stat Sibiu.

Activitatea sa artistică și managerială reflectă o preocupare constantă pentru susținerea creației muzicale contemporane, dezvoltarea proiectelor culturale internaționale și promovarea artiștilor români pe scena internațională.

Creația sa cuprinde lucrări camerale, vocale și simfonice, în care contrastul și opoziția sunt explorate ca principii de expresivitate și organizare a discursului muzical. Compozițiile sale au fost interpretate în festivaluri din România și Europa și au fost premiate în competiții naționale și internaționale.

Despre premiera absolută a lucrării „Dixit Dominus”, ea declară:

„După șapte ani de la momentul în care am scris această lucrare, gândul că muzica mea va prinde pentru prima dată viață în fața publicului mă emoționează enorm. Sunt profund recunoscătoare maestrului Bujor Prelipcean, managerul Filarmonica de Stat Iasi / Iasi Philharmonic, Romania, pentru invitație, încredere și pentru că a făcut posibil acest moment atât de important pentru mine.

Mulțumesc din suflet Orchestrei Simfonice și Corului Academic „Gavriil Musicescu” ale Filarmonicii „Moldova” Iași, dirijorului Constantin Grigore, dirijoarei corului Consuela Radu Țaga și minunatelor soliste Cristina Grigoras și Maria Miron Sîrbu.

Un mulțumesc cu totul special merge către Corina Ciuplea, editorul meu, care a făcut o treabă minunată, cu o grijă, o răbdare și o atenție la detalii extraordinare.

Sunt onorată și extrem de emoționată că această primă audiție are loc în cadrul Festivalul Muzicii Românești / Romanian Music Festival de la Iași, în concertul de închidere al ediției a XXVIII-a, Elegia timpului, alături de muzica lui George Enescu, Carmen Petra-Basacopol și Dan Dediu.

Celor care sunteți în Iași, mi-ar face o mare bucurie să ne vedem mâine seară, de la ora 19:00, la Sala Gaudeamus a Casei de Cultură a Studenților. Mai sunt doar câteva bilete disponibile!

Iar vestea minunată este că întregul concert va fi transmis ÎN DIRECT pe TVR Cultural și TVR Iași”

Compusă în 2019 pentru soprană, mezzo-soprană, cor mixt și orchestră simfonică, lucrarea Dixit Dominus de Cristina Uruc este inspirată de Psalmul 109 din Vulgata latină (Psalmul 110 în numerotarea ebraică). „Dixit Dominus” explorează printr-un limbaj muzical contemporan teme precum autoritatea și responsabilitatea, confruntarea, transformarea și regenerarea. Structurată în șapte părți – Dixit Dominus, Virgam virtutis tuae, Tecum principium, Juravit Dominus, Judicabit in nationibus, De torrente și Gloria Patri –, compoziția urmărește un parcurs dramatic continuu, de la proclamarea Cuvântului și învestirea celui ales până la judecată, recâștigarea forței și glorificarea finală.

Contrastul, element definitoriu al limbajului componistic al Cristinei Uruc, constituie principiul central al construcției muzicale. Alternanțele dintre solo și tutti, dintre sonoritățile dense și cele rarefiate, dintre consonanță și disonanță sau dintre stabilitate și instabilitate conturează o dramaturgie sonoră în care vocile și orchestra urmăresc îndeaproape sensurile textului biblic.

Construcția lucrării are un caracter circular: în ultima parte, Gloria Patri, materialul muzical al începutului revine transformat, sugerând regăsirea originii după un parcurs marcat de confruntare și revelație. Dincolo de transpunerea muzicală a textului sacru, „Dixit Dominus” propune astfel o reflecție asupra transformării, continuității și relației dintre putere și responsabilitate.

Textul Psalmului 109/110 este unul important în muzica clasică. El apare frecvent în compozițiile sacre din perioada barocă și clasică (de exemplu, piesele celebre scrise de George Frideric Handel, Antonio Vivaldi sau Claudio Monteverdi).

Psalmul 110 (109 în numerotarea Septuagintei și a Vulgatei) este unul dintre cei mai cunoscuți psalmi profetici și mesianici. În tradiția creștină, acesta este interpretat ca o profeție directă despre Iisus Hristos.

Zis-a Domnul Domnului meu: „Șezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale”.

Toiagul puterii Tale Îl va trimite Domnul din Sion, zicând: „Stăpânește în mijlocul vrăjmașilor Tăi!”

Cu Tine este poporul Tău în ziua puterii Tale, în strălucirile sfinților Tăi; din pântece, mai înainte de luceafăr, Te-am născut.

Juratu-s-a Domnul și nu-I va părea rău: „Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec”.

Domnul este de-a dreapta Ta; El va zdrobi regi în ziua mâniei Sale.

Judeca-va neamurile, va umple totul de ruine și va zdrobi capete pe pământ întins.

Din pârâu va bea pe drum, de aceea Își va înălța capul.