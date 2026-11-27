Cum arată Harap Alb? Un secol de ilustrații, benzi desenate și obiecte, într-o expoziție nouă la Muzeul Național al Literaturii Române Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2026, 06:15

Muzeul Național al Literaturii Române Iași organizează expoziția „Harap Alb. Expoziția unui drum vizual”, curatoriată de artistul Alexandru Ciubotariu (Pisica Pătrată), la Muzeul „Ion Creangă” – Bojdeuca (Corpul B).

Expoziția poate fi vizitată în perioada 27 noiembrie 2026 – 30 octombrie 2027.

„Harap Alb. Expoziția unui drum vizual” reprezintă un proiect artistic care explorează interpretarea vizuală de peste 100 de ani a poveștii scrise de Ion Creangă în 1877 și, totodată, un prilej de a descoperi diferite perioade istorice printr-o perspectivă nouă, a desenului.

Expoziția cuprinde lucrări originale semnate de Adrian Barbu, Walter Riess, Puiu Manu, Vasile Olac, Felicia Andrașiu Avram, Mircia Dumitrescu, Silvia Dușan, Valentin Tănase, Raul Sebastian Oprea (Saddo), Irina Abaza, Octav Ungureanu, Veronica Neacșu, Manuela Manița, Alexandru Ciubotariu (Pisica Pătrată), Ary Murnu, Florin Radu, Cristiana Radu, Mircea Arapu și Ionuț Popescu.

Curatorul expoziției, Alexandru Ciubotariu, descrie astfel proiectul:

„Este fascinant cum a căpătat formă grafică un personaj de legendă al literaturii române, cu atât mai mult cu cât în opera lui Ion Creangă lipsește descrierea fizică detaliată a lui. Apoi, călătoria vizuală se pliază parcă pe epoca istorică în care a fost realizată opera grafică, începând cu ilustrațiile romantice ale lui Ary Murnu sau Ion Stoica Dumitrescu în anii ’20, trecând apoi în perioada comunistă prin fantasticele transpuneri ale lui A. Damian, Livia Rusz, Val Munteanu sau Mircia Dumitrescu, și ajungând în final la multitudinea de transpuneri contemporane, mai mult sau mai puțin reușite. Fascinează și varietatea suportului pe care au fost transpuse aceste manifestări vizuale – pe lângă ilustrație originală de carte, bandă desenată, cărți în limba română, bineînțeles, dar și ediții în maghiară, slovacă, germană, franceză, rusă, spaniolă, română în grafie chirilică, cataloage, jocuri de cărți, jocuri de cuburi, jocuri de puzzle și chiar un joc video pentru calculator, desene animate, adaptări audio pe casete și CD-uri audio, plăci de vinil, afișe, planșe didactice, hărți, diafilme, timbre, cărți poștale, magneți, stickere, tatuaj temporar pentru copii, cutii de bomboane, sticle de vin sau mied și chiar o sabie în mărime naturală. Cu peste 250 de exponate, într-un spațiu special al Muzeului Național al Literaturii Iași, chiar lângă Bojdeuca „Ion Creangă”, creăm o istorie a celebrului basm, dublat de preocuparea pentru transpunerea vizuală a sa.”

Alexandru Ciubotariu este un artist care trăiește și lucrează în București. Explorează ilustrația de carte, banda desenată, construcția de personaje și arta murală în spațiul public. Pentru aceasta din urmă este cunoscut și sub pseudonimul Pisica Pătrată, iar albumul omonim, apărut în 2010 la editura Vellant, este primul album de street art din România. A participat la peste 100 de expoziții în România și în străinătate și este autorul a peste 40 de albume de benzi desenate. Lucrările lui de ilustrație și bandă desenată i-au adus mai multe premii naționale.

Vernisajul va avea loc joi, 26 noiembrie 2026, ora 11.30, în prezența artistului Alexandru Ciubotariu, când vor participa elevi de clasa a XI-a de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, coordonați de prof. Daniela Nechifor.

„Harap Alb. Expoziția unui drum vizual” poate fi vizitată în perioada 27 noiembrie 2026 – 30 octombrie 2027, de marți până duminică, în intervalul orar 10:00 – 17:00 (ultimul bilet de vizitare se eliberează la 16:30), la Muzeul „Ion Creangă” – Bojdeuca (Corpul B).

Mai multe informații se regăsesc pe site-ul www.muzeulliteraturiiiasi.ro și pe paginile social media ale Muzeului Național al Literaturii Române Iași.