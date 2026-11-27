Peste 27.000 de pomi de Crăciun oferiți la vânzare de Romsilva în sezonul sărbătorilor de iarnă

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2026, 07:04

În sezonul sărbătorilor de iarnă, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin unitățile sale teritoriale, oferă la vânzare peste 27.000 de pomi de Crăciun.

Din cei 27.233 de pomi de Crăciun care vor fi puși pe piață prin intermediul ocoalelor silvice, 21.682 sunt produși în pepinierele silvice ale Romsilva, în culturi specializate, iar restul provin din lucrări silvice autorizate, conform amenajamentelor silvice, în urma cărora se extrag acele exemplare tinere în pădurile regenerate natural, unde densitatea este excesivă.

Prețurile pornesc de la 19 lei pentru un pom de Crăciun din specia molid cu înălțimea sub 1,3 metri și ajung la 42 de lei pentru un exemplar din specia brad, cu înălțimea între doi și trei metri.

Pomii de Crăciun cu înălțimi de peste trei metri sunt considerați comenzi speciale, iar prețul acestora este stabilit la nivelul fiecărei direcții silvice din cadrul Romsilva.

Menționăm că acestea sunt prețurile practicate la sediile ocoalelor silvice care administrează păduri de rășinoase, la locul recoltării sau depozitele acestor ocoale silvice. Pentru exemplarele vândute în alte locații, se adaugă costurile de transport, manipulare și depozitare.

De asemenea, Romsilva poate oferi persoanelor interesate, direct din pepinierele silvice, pomi de Crăciun cu balot la rădăcină, din speciile brad alb, brad argintiu sau brad de Caucaz, cu înălțimi între 0,5 și 2 metri, la prețuri începând de la 41 de lei, fără TVA. Aceștia pot fi replantați în natură, după sezonul sărbătorilor de iarnă, o soluție recomandată de Romsilva.

Prioritate au persoanele fizice, iar în limita excedentului, vor fi comercializați pomi de Crăciun și către persoanele juridice.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,13 milioane de hectare fond forestier proprietatea publică a statului și asigură servicii silvice pentru 1,1 milioane hectare păduri aflate în alte forme de proprietate, pe baze contractuale.

Toate pădurile aflate în proprietatea publică a statului beneficiază de certificarea managementului forestier conform celor mai exigente standarde internaționale. (Comunicat/ FOTO Regia Națională a Pădurilor – Romsilva)