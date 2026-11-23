Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile

Curtea de Apel Bucureşti a respins luni contestaţia procurorilor DIICOT şi a dispus ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu să fie plasat în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile.

Decizia este definitivă şi urmează ca Georgescu să fie eliberat din Arestul Central, acolo unde este închis din data de 29 septembrie.

Pe timpul cât se află în arest la domiciliu, Călin Georgescu trebuie să poarte o brăţară electronică de supraveghere şi este obligat să comunice periodic instanţei informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă.

Pe 9 noiembrie, judecătoarea Diana Nicoleta Costea de la Tribunalul Bucureşti a admis o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, însă decizia a fost atacată de DIICOT.

În esenţă, judecătoarea evoca printre motive faptul că nu există nicio dovadă că banii din presupusa faptă de înşelăciune de care este acuzat Călin Georgescu ar fi ajuns la el.

Magistratul mai spunea că nu a identificat argumente pentru a susţine că Georgescu prezintă un risc ridicat de comitere a unor noi infracţiuni ce nu ar putea fi estompat altfel decât prin arestarea preventivă ori că nu se va supune rigorilor unei măsuri preventive mai uşoare.

Ea a stabilit atunci ca, pe timpul cât se află în arest la domiciliu, Georgescu să poarte o brăţară electronică de supraveghere şi să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă.

Georgescu mai are o decizie de plasare în arest la domiciliu, luată miercurea trecută de Tribunalul Ilfov, şi aceasta atacată de DIICOT, dar dosarul încă nu a primit un termen la Curtea de Apel Bucureşti.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată săptămâna trecută pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, alături de omul său de încredere, Ionel Rusen.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acestuia i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul lui, i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Călin Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii. AGERPRES