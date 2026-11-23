Fundația Sagres: Patru milioane de euro pentru liceenii talentați la sport și arte

Publicat de Lucian Bălănuţă, 23 noiembrie 2026, 15:04

Cel puțin o sută de liceeni talentați din toată țara vor primi în fiecare an bani, mentori și sprijin specializat, ca să ajungă la performanță internațională. Programul național a fost lansat astăzi, la București, de Fundația Sagres. Fundația s-a angajat să investească cel puțin patru milioane de euro în următorii patru ani.

Programul este pentru elevii din clasele a noua, a zecea și a unsprezecea, de la oraș și de la sat. Pe lângă talent, la selecție vor conta motivația, perseverența, caracterul și dorința tinerilor de a da ceva înapoi comunității.

Fiecare beneficiar primește cel puțin două mii cinci sute de euro. Pentru tinerii din familii cu venituri mai mici de patru mii de lei pe lună pentru fiecare membru, suma urcă la cel puțin patru mii de euro. Fundația oferă și planuri de pregătire făcute pentru fiecare tânăr, mentori dintre sportivii și artiștii de top și bani pentru echipament și competiții în țară și în străinătate. Beneficiarii mai primesc sprijin psihologic, cursuri de limba engleză și de educație financiară, tabere de vară și masterclass-uri.

Organizatorii spun că nu vor să înlocuiască antrenorii și profesorii, ci să lucreze împreună cu ei. Peste o sută douăzeci de licee, cluburi și palate ale copiilor s-au înscris deja ca să recomande tineri.

La lansare a participat ministrul Educației, Sorin Costreie. El a spus că sistemul trebuie să fie în același timp meritocratic și incluziv, pentru că acum mulți copii „se pierd nevăzuți în societate“. Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, a transmis un mesaj prin secretarul de stat Iosif Marin Balog. Potrivit acestuia, șansa de a studia trebuie să existe și pentru tinerii care cu greu își permit un instrument sau o deplasare. Printre invitați s-a aflat și campioana olimpică Ana Maria Brânză.

Tinerii pot fi recomandați de profesori, antrenori, părinți sau de comunitatea locală. Aplicațiile se depun până pe cincisprezece ianuarie 2027.

(Comunicat de presă/ FOTO Fundația Sagres)