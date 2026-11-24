Iași: ‘Bunicii Iaşului’, proiect derulat de municipalitate pentru sprijinul vârstnicilor vulnerabili

Peste o sută de vârstnici din municipiul Iaşi, aflaţi în situaţii vulnerabile, vor beneficia de sprijin din partea municipalităţii în cadrul proiectului ‘Bunicii Iaşului’.

Potrivit primarului Mihai Chirica, 106 persoane vârstnice aflate în situaţii de vulnerabilitate vor beneficia de servicii de îngrijire la domiciliu, activităţi de socializare şi sprijin comunitar prin proiectul ‘Bunicii Iaşului – Bătrâneţe Demnă şi Comunitate Implicată’.

Proiectul, în valoare de aproape 5 milioane de lei, finanţat în cadrul Programului Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027, va fi implementat de Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, în parteneriat cu Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iaşi.

”Bunicii Iaşului’ reprezintă un nou pas în consolidarea serviciilor sociale oferite la nivel local şi în sprijinirea persoanelor vârstnice care au nevoie de îngrijire, atenţie şi integrare în comunitate. Proiectul se adresează unui număr de 106 persoane vârstnice din municipiu, care vor beneficia, timp de 37 de luni, de servicii integrate menite să le îmbunătăţească nivelul de trai şi să le permită să îşi păstreze independenţa cât mai mult timp în propria locuinţă. Pe lângă serviciile de îngrijire la domiciliu, proiectul prevede dezvoltarea unei reţele de voluntari şi organizarea unor activităţi dedicate combaterii izolării sociale, una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă persoanele în vârstă’, a declarat primarul Mihai Chirica.

(AGERPRES/ FOTO radioiasi.ro)