METEO: Ninsori, viscol și vânt puternic în Moldova. Meteorologii au emis mai multe avertizări

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 noiembrie 2026, 13:03





INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 23 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate: precipitații mixte, intensificări ale vântului, viscol la munte

Zone afectate: Moldova

În intervalul menționat, temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a Moldovei. În zona de munte va ninge, în jumătatea de nord a regiunii vor predomina ninsorile, iar în rest vor fi mai ales ploi. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 10…15 cm, dar pe alocuri și în zonele deluroase din centrul și nordul regiunii, în general de 2…6 cm.

Luni și marți (23 și 24 noiembrie) vântul va avea intensificări cu viteze în general de 40…60 km/h, iar la

altitudini mari rafalele vor fi de peste 80…100 km/h. Ninsorile vor fi viscolite la munte, dar trecător și în zonele joase de relief.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 23 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 02

Fenomene vizate: ninsori viscolite moderate cantitativ, strat de zăpadă și intensificări ale vântului

Zona afectată: Carpații de Curbură

În intervalul menționat, în Carpații de Curbură va ninge moderat cantitativ (aproximativ 10 l/mp) și se va

depune strat de zăpadă de 5…10 cm. Vântul va avea intensificări, cu viteze de 60…90 km/h, viscolind ninsoarea.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 23 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 02

Fenomene vizate și zone afectate: viscol puternic la altitudini de peste 1700 m în zona de munte a județului Vrancea

În Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1700 m va ninge, iar vântul va sufla tare cu rafale de 100…120 km/h. Va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.



COD GALBEN

Interval de valabilitate: 23 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 02

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Bacău, Vrancea, Vaslui, Galați

În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, cu rafale de 50…70

km/h.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 24 noiembrie, ora 02 – 24 noiembrie, ora 10

Fenomene vizate: ninsori viscolite

Zona afectată: Carpații de Curbură

În intervalul menționat, în Carpații de Curbură temporar va ninge slab cantitativ, dar vântul va avea intensificări cu viteze de 60…90 km/h, viscolind ninsoarea.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 24 noiembrie, ora 02 – 24 noiembrie, ora 10

Fenomene vizate și zone afectate: viscol puternic la altitudini de peste 1700 m în zona de munte a județului Vrancea

În Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1700 m va ninge slab cantitativ, dar vântul va sufla tare cu

rafale de 100…120 km/h. Va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 24 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate: ninsori viscolite

Zone afectate: zona de munte a județelor Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea

În intervalul menționat în Carpații Orientali va ninge slab, dar vântul va avea intensificări, cu viteze de 60…90 km/h, viscolind ninsoarea.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 24 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: zona joasă de relief a județelor Suceava, Neamț, Bacău

În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în vestul Moldovei, cu rafale de 50…70 km/h