(AUDIO) Cel puțin 75 de persoane vârstnice din două comune vasluiene vor beneficia de îngrijire la domiciliu printr-un proiect european

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 noiembrie 2026, 10:03

Cel puțin 75 de persoane vârstnice din comunele vasluiene Gârceni și Băcești vor primi îngrijire la domiciliu, printr-un proiect finanțat din fonduri europene, în valoare de aproape un milion de euro.

Timp de trei ani și jumătate, seniorii care nu se mai pot descurca singuri vor beneficia de ajutor pentru activitățile zilnice, sprijin psihologic și monitorizare la distanță.

Vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, Costel Zară, spune că programul oferă autorităților locale posibilitatea de a răspunde unor nevoi urgente ale vârstnicilor, mai ales în comunitățile rurale și în cele defavorizate.

Costel Zară: Ne dorim ca acești oameni să poată trăi în continuare în propriile locuințe, în condiții de siguranță și cu demnitate, știind că nu sunt singuri și că pot beneficia de ajutor atunci când au nevoie. Serviciile de îngrijire la domiciliu, sprijinul psihologic și activitățile de socializare pot face o diferență reală în viața lor. Este important ca astfel de servicii să ajungă mai ales în comunitățile rurale și în zonele defavorizate, unde accesul la sprijin specializat este adesea mai dificil. Prin acest proiect oferim persoanelor vârstnice șansa la o viață mai bună și la mai multă siguranță.

Proiectul destinat comunelor Gârceni și Băcești este al optulea din județul Vaslui care obține finanțare în cadrul programului european dedicat îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice vulnerabile. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO radioiasi.ro).