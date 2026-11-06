Ion Coșer, Consulul General al Republicii Moldova la Iași: Trecerea de la vânzarea de produse la integrarea economică a Republicii Moldova în spațiul european este o prioritate



Trecerea de la vânzarea de produse la integrarea economică a Republicii Moldova în spațiul european este o prioritate pentru autoritățile de la Chișinău, a declarat consulul General al Republicii Moldova la Iași, Ion Coșer.

Prezent la Forumul Investițional din cadrul evenimentului „Fabricat în Moldova”, acesta a reamintit că țara sa a reușit să închidă 25 de capitole privind implementarea reformelor de aderare la Uniunea Europeană, conform celui mai recent raport al Executivului Comunitar:

Aproximativ 50 de companii din Republica Moldova participă până duminică, la Iași, la evenimentul inititulat ”Fabricat în Moldova”.

Ajunsă la cea de-a 10-a ediție, manifestarea își propune să ofere o oportunitate de dezvoltare pentru agenții economici din țara vecină care doresc să efectueze schimburi comerciale cu România și Uniunea Europeană, iar, pe de altă parte, să găsească posibili investitori.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)