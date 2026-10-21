Echipa MAVIS Artificial Heart a UMF Iași, din nou premiată la finala mondială Heart Hackathon

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 octombrie 2026, 15:40 / actualizat: 21 octombrie 2026, 17:50

Echipa studențească MAVIS Artificial Heart (Team MAH), care activează în cadrul Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic MAVIS al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, a obținut distincția „The Most Advanced Design” la finala mondială Heart Hackathon 2026, desfășurată pe 21 octombrie, la Suzhou, în China.

Competiția a fost găzduită de congresul ISMCS 2026, cea de-a 32-a reuniune anuală a Societății Internaționale pentru Suport Circulator Mecanic (International Society for Mechanical Circulatory Support), organizată în perioada 21–24 octombrie.

O nevoie medicală pentru care opțiunile rămân limitate

În insuficiența cardiacă avansată, transplantul cardiac rămâne tratamentul de referință pentru pacienții eligibili, însă accesul la această intervenție este limitat de deficitul cronic de organe donatoare. Cordul artificial total (TAH – Total Artificial Heart) reprezintă o alternativă tehnologică de suport circulator pentru pacienții care au nevoie de înlocuirea funcției ambilor ventriculi. Dispozitivele disponibile în prezent sunt puține, costisitoare și, în marea lor majoritate, inaccesibile pacienților pediatrici.

Heart Hackathon aduce împreună echipe studențești de pe mai multe continente

Heart Hackathon este o competiție internațională care reunește echipe studențești din universități de pe mai multe continente, cu obiectivul de a proiecta și construi un cord artificial total funcțional. Evaluarea anuală este realizată de un juriu internațional de ingineri, chirurgi cardiovasculari și specialiști în dispozitive de asistare circulatorie. Procesul cuprinde un raport preliminar, un raport final și prezentarea susținută în finala mondială.

Tema ediției 2026 a vizat eficiența energetică și reducerea dimensiunilor componentelor purtabile, cu obiectivul de a îmbunătăți mobilitatea, confortul și calitatea vieții pacienților.

Platforma MAVIS combină miniaturizarea cu alimentarea fără cablu percutanat

Proiectul MAVIS dezvoltă o platformă de cord artificial total concepută pentru a fi complet implantabilă, bazată pe trei direcții tehnice proprii. Prima este un motor radial fără lagăre mecanice, cu levitație magnetică și o singură piesă în mișcare. A doua privește utilizarea polimerului PEEK pentru carcasă și rotoare, în locul titanului folosit convențional, cu reducerea semnificativă a costurilor și a timpilor de fabricație.

A treia direcție este sistemul de transfer energetic transcutanat ELSAH, care permite alimentarea prin piele și elimină necesitatea cablului percutanat, una dintre principalele surse de infecție și morbiditate la purtătorii de dispozitive de asistare circulatorie. Un canal pasiv de echilibrare asigură balanța dintre circulația sistemică și cea pulmonară, fără senzori sau control activ pentru această funcție.

BabyHeart extinde proiectul către pacienții pediatrici și neonatali

Contribuția centrală a echipei la ediția din acest an este BabyHeart, derivatul pediatric și neonatal al platformei MAVIS. Arhitectura propusă este modulară: o unitate electromecanică universală, cu stator de ⌀25 × 10 mm, rămâne aceeași pentru diferitele clase de pacienți, iar modulele hidraulice sunt interschimbabile. Configurația acoperă un interval de debit de la 1,5 L/min pentru pacientul neonatal la peste 10 L/min pentru adult.

În cercetările din acest an, echipa a formulat o observație originală, cu potențiale implicații pentru întregul domeniu: rezultatele sugerează că, sub un volum al inimii artificiale de 40 cm³, factorul limitativ la pacientul neonatal nu mai este volumul toracic disponibil, ci diametrul vaselor mari și geometria anastomozelor, adică a conexiunilor chirurgicale dintre dispozitiv și vasele de sânge.

Problema miniaturizării pediatrice este astfel reformulată dintr-una de încadrare anatomică într-una de conectabilitate: proiectarea trebuie să urmărească atât dimensiunile dispozitivului, cât și posibilitatea conectării sale la sistemul circulator al pacientului.

Lucrările au inclus segmentarea imaginilor CT pe o cohortă pediatrică, modelare specifică pacientului și un set complet de documentație de inginerie de sistem conformă cu standardul ISO/IEC/IEEE 15288.

Cercetările privind compatibilitatea anatomică a BabyHeart au fost prezentate și în volumul de rezumate al Congresului ESAO 2026, publicat în The International Journal of Artificial Organs.

De la Dallas și Utsunomiya la Expo Osaka și finala din China

Distincția obținută la Suzhou se adaugă premiilor „The Most Advanced Design” primite de echipă la finalele mondiale de la Dallas, în 2023, și Utsunomiya, în 2024. În 2025, proiectul a fost prezentat la Expoziția Universală de la Osaka, unde echipa MAVIS a realizat demonstrații ale prototipului BabyHeart în Pavilionul României, în cadrul săptămânii tematice dedicate sănătății și stării de bine.

Constantin Mihai a vorbit cu medicul Alexandru Pleșoianu despre această realizare remarcabilă a echipei MAVIS de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași.

Alexandru Pleșoianu: A fost primită distincția de cel mai avansat design în China, chiar acum câteva ore, și eforturile noastre se vor concentra de acum înainte pe atragerea resurselor pentru a duce mai departe acest proiect, de la stadiul de proiect educațional la produs medical care să ajungă în spitale, la cei care au nevoie de el.

Constantin Mihai: În ultimii ani au fost primite mai multe distincții de către această echipă. Aveți în vedere și o colaborare sau un parteneriat cu o universitate din afara granițelor sau un sponsor din Europa sau din Statele Unite?

Alexandru Pleșoianu: Da, avem în vedere colaborarea cu parteneri experți în anumite subdomenii din cadrul inimii artificiale, pentru că este un dispozitiv complex. Avem diverse domenii de inginerie, de bioinginerie și, desigur, domenii medicale care sunt implicate în ceea ce este esențial în dezvoltarea proiectului.

Constantin Mihai: În momentul de față, la ce dimensiune a ajuns prototipul dezvoltat de echipa dumneavoastră și câteva date tehnice?

Alexandru Pleșoianu: Prototipul nostru, pentru că ne-am concentrat pe pacienții pediatrici, are aproximativ 40 de cm cubi și asta înseamnă că el poate fi potrivit în pieptul oricărui copil. S-au făcut evaluări pe imagini medicale, pe CT-uri și s-a constatat că modelul pe care îl avem noi poate să fie anatomic potrivit pentru toate vârstele, de la nou-născut, și țințim să mergem pe o platformă modulară, pe aceeași platformă tehnică inginerească, să adaptăm pompe și pentru adulți. Deci, va crește un pic în dimensiuni pentru adulți, dar tot vom putea folosi aceeași platformă, deci nu vor fi costuri suplimentare pentru a putea fi adaptat dispozitivul pentru pacienții mai mari.

Echipa MAVIS Artificial Heart

Coordonată de dr. Alexandru Pleșoianu, echipa reunește studenți de la programele de licență și master, precum și doctoranzi ai UMF Iași, cu responsabilități complementare:

• Vlad Onceanu, bioinginer, doctorand – dezvoltarea pompei, integrarea de sistem și ingineria de sistem pentru BabyHeart;

• Georgiana-Otilia Pintilii, bioinginer, masterandă – biocompatibilitate și materiale;

• Andreea Popovici, studentă la Bioinginerie – electronică de putere, sistemul ELSAH și aplicația MAVIS;

• Gabriela Cionca, studentă la Medicină – încadrare anatomică și cohorta CT pediatrică;

• Gabriel Gane, student la Medicină – cerințe funcționale și perspectiva pacienților și a medicilor;

• Alexia Matei, studentă la Medicină – grafturi de conexiune flexibile;

• Miruna Câtea, studentă la Medicină – procedura de implantare chirurgicală;

• Grigorios Kyriakou și Konstantinos Mamoulakis, studenți la Medicină – epidemiologie.

Următoarele etape de dezvoltare și validare

Pentru anul următor, echipa are în vedere calibrarea standului de testare hidraulică, avansarea către testele de hemoliză, extinderea protecției celui de-al doilea brevet prin procedura internațională PCT și pregătirea testării pe model animal.

(AUDIO/ Constantin Mihai/ Radio Iași)