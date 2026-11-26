Nicuşor Dan participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European, la Bruxelles

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2026, 07:21

Preşedintele Nicuşor Dan participă, astăzi și mâine, la reuniunea extraordinară a Consiliului European unde se va discuta despre viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Potrivit agendei oficiale, şeful statului participă joi, la Bruxelles, începând cu ora 10:15 la reuniunea grupului ‘Prietenii Coeziunii’, prezidată împreună cu preşedinta Consiliului de Miniştri al Republicii Italiene, Giorgia Meloni.

Începând cu ora 11:00, Nicuşor Dan va participa la reuniunea extraordinară a Consiliului European. Acesta va fi prezent la reuniunea Euro Summit în format incluziv, la reuniunea Consiliului European cu preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola şi la un dejun de lucru în format UE-27.

Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, că delegaţia ţării noastre face ‘toate demersurile necesare pentru ca România să obţină o alocare consistentă’ din viitorul buget al Uniunii Europene.

‘Astăzi am avut o discuţie cu reprezentanţii ministerelor Finanţelor, Afacerilor Externe, Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Agriculturii, în pregătirea Consiliului European Extraordinar care începe mâine. Am analizat şi agreat poziţia României în negocierile complexe privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034’, a scris şeful statului pe Facebook.

El a amintit că pregătirea acestui moment a inclus şi o consultare publică, organizată marţi la Administraţia Prezidenţială, la care au participat reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic şi alte părţi interesate, pentru a integra perspective şi priorităţi diverse în definirea poziţiei României.

‘Împreună cu Guvernul şi cu ceilalţi actori relevanţi facem toate demersurile necesare pentru ca România să obţină o alocare cât mai consistentă din viitorul buget european şi resursele necesare pentru susţinerea priorităţilor sale de dezvoltare. Susţinem, în continuare, un buget european ambiţios, capabil să răspundă provocărilor actuale şi viitoare ale Uniunii. În acest context, analizăm cu atenţie propunerile privind identificarea unor noi resurse proprii ale Uniunii Europene’, a transmis preşedintele.

Nicuşor Dan a subliniat că România nu susţine reduceri substanţiale ale bugetului european.

‘Considerăm esenţială asigurarea unor finanţări adecvate atât pentru politica de coeziune, cât şi pentru priorităţile strategice ale Uniunii: competitivitatea economică, apărarea şi securitatea, precum şi extinderea europeană. Negocierile de la Consiliul European de zilele viitoare vor fi dificile, dar tocmai într-un asemenea moment avem nevoie de mai multă solidaritate şi de o viziune comună’, a precizat el. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)