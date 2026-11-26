Simpozion dedicat Zilei Naţionale a României, organizat la Cercul Militar Bacău

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2026, 06:03 / actualizat: 26 noiembrie 2026, 7:09

Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău şi Garnizoana Bacău organizează vineri, 27 noiembrie, de la ora 11:00, simpozionul „1 decembrie – Ziua Naţională a României”. Evenimentul va avea loc la Cercul Militar Bacău.

Manifestarea este dedicată luptei românilor pentru realizarea statului unitar în 1918 şi contextului internaţional în care s-a înfăptuit Marea Unire.

Programul cuprinde şase comunicări istorice, susţinute de specialişti, despre relaţiile internaţionale dinaintea Primului Război Mondial, contribuţia unor personalităţi la Marea Unire şi intervenţia armatei române în Bucovina. Vor fi abordate şi activitatea mănăstirilor Agapia şi Văratec în timpul războiului, precum şi sistemul de pace de la Versailles.

În cadrul evenimentului va fi prezentată expoziţia „Culorile onoarei”, iar Muzica militară a Bazei Aeriene 95 „Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu” va susţine un microrecital de cântece patriotice.

Simpozionul este organizat în parteneriat cu Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” – Filiala Bacău, Arhivele Naţionale Bacău şi Asociaţia Cadrelor Militare în Retragere şi în Rezervă – Filiala Bacău. (Radio România Bacău)