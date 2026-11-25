Iași: Peste 1,2 milioane de lei alocate pentru modernizarea Aeroportul din Iași

Consilierii județeni de Iași au aprobat, astăzi, alocarea a peste 1,2 milioane de lei pentru realizarea unui studiu de fezabilitate la Aeroportul Iași, în vederea instalării celui mai performant sistem de navigare pe timp de ceață densă.

Directorul instituției, Romeo Vatră, a precizat că sistemul ILS va permite aterizarea aeronavelor atunci când vizibilitatea este redusă sub 50 de metri.

Pe lângă această investiție, se are în vedere și construirea unui nou turn de control la aeroport, astfel încât atât transportul pasagerilor, cât și al aeronavelor cargo să fie realizate în condiții de maximă siguranță.

Romeo Vatră a mai spus că cele două proiecte ar urma să fie gata în următorii doi ani.

Romeo Vatră: Am introdus în lista de investiții a Aeroportului modernizarea sistemului de navigație instrumentală pe vreme cu vizibilitate redusă prin modernizarea la categoria CAT III. Este categoria cea mai mare pe care o poate avea un astfel de sistem ILS. Această investiție în infrastructură aeroportuară este absolut necesară în ideea în care dorim să dezvoltăm și activități cargo și să dezvoltăm traficul aerian. Această investiție completează lista de investiții în infrastructura de navigație aeriană și infrastructura operațională a aeroportului care include la acest moment și reabilitarea pistei de decolare și aterizare, dar, în același timp, și construirea unui nou turn de control.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)