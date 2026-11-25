Iași: Inaugurarea primului centru de consiliere și reabilitare pentru agresori din Moldova, amânată

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2026, 12:31

UPDATE ora 12:30 – Primăria Municipiului Iași anunță că evenimentul de inaugurare a Centrului de consiliere și reabilitare pentru agresori, programat pentru miercuri, 25 noiembrie 2026, la ora 15:00, se amână.

Vom comunica ulterior noua dată a inaugurării.

Regretăm inconvenientele pe care această schimbare de program le poate crea și mulțumim tuturor celor care au răspuns invitației pentru înțelegere și pentru interesul acordat acestei inițiative. (Comunicat Primăria Iași)

Primăria Municipiului Iași vă invită miercuri, 25 noiembrie 2026, ora 15.00, la deschiderea Centrului de consiliere și reabilitare pentru agresori, situat în strada Splai Bahlui, nr. 22, Iași.

Deschiderea centrului are loc chiar de Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și marchează concretizarea unei inițiative lansate în urmă cu un an de viceprimarul municipiului Iași, Roxana Necula.

Inițiativa a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Iași prin Hotărârea nr. 259 din 2 iulie 2026, prin care s-a aprobat încheierea protocolului de colaborare dintre Municipiul Iași și Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași, în vederea înființării centrului.

Propunerea înființării acestui serviciu a pornit de la necesitatea dezvoltării unor mecanisme de intervenție și prevenție care să completeze măsurile de protecție acordate victimelor violenței domestice.

Proiectul a fost dezvoltat de Primăria Municipiului Iași în parteneriat cu Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași.

Referindu-se la necesitatea unei abordări care să depășească intervenția exclusiv asupra consecințelor violenței, viceprimarul Roxana Necula a subliniat: „Ani la rând, în fața violenței domestice, i-am cerut tot victimei să fugă din propria casă și să își ia copiii de mână pentru a fi în siguranță. Este nedrept ca cel care suferă să poarte și povara dezrădăcinării, așa că trebuie să mergem la rădăcina problemei și să lucrăm direct cu agresorul. Acest centru este un angajament față de familiile din Iași, pentru că siguranța acasă este un drept fundamental al fiecărei femei și al fiecărui copil”.

Prin intermediul acestui centru, specialiștii vor lucra direct cu persoanele care au comis acte de violență, urmărind responsabilizarea acestora, schimbarea comportamentelor agresive și prevenirea repetării faptelor.

Centrul va funcționa ca serviciu de zi și va oferi consiliere psihologică, asistență socială, grupuri de suport și, după caz, evaluare medicală de specialitate. De aceste servicii vor putea beneficia atât persoanele care solicită sprijin din proprie inițiativă, cât și cele pentru care instanța de judecată a dispus participarea la ședințe de consiliere.

Centrul este primul de acest tip din regiunea Moldovei și își propune să devină un model de bună practică pentru administrațiile locale din zonă.

La eveniment vor participa reprezentanți ai Primăriei Municipiului Iași și ai Institutului de Psihiatrie „Socola”, precum și specialiști din domeniul public și privat implicați în activități de consiliere și intervenție în lucrul cu agresorii.