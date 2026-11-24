(UPDATE / AUDIO) Iași: Trei persoane au fost rănite în urma unui accident rutier din localitatea Budăi

UPDATE 18:00 – Șapte persoane au ajuns la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași, în urma a trei accidente rutiere produse în ultimele șase ore.

Cel mai grav eveniment a avut loc în localitatea Budăi, unde trei persoane au fost rănite după impactul frontal dintre un autoturism și un camion.

Una dintre victime este în comă, intubată și ventilată mecanic.

Ceilalți doi răniți sunt stabili, dar prezintă contuzii multiple. Toate cele trei victime sunt în continuare evaluate la Unitatea de Primiri Urgențe.

Detalii despre starea pacienților a oferit coordonatorul UPU-SMURD, Diana Cimpoeșu:

Trei persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs cu puțin timp în urmă, în localitatea Budăi, județul Iași, unde un autoturism a intrat în coliziune frontală cu un camion.

Una dintre victime, șoferul autoturismului, era inconștient la sosirea echipajelor de intervenție, anunță autoritățile.

Toate cele trei persoane au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iași, cu politraumatisme.

Una dintre victime a fost intubată și ventilată mecanic și a fost transportată de echipajul de Terapie Intensivă Mobilă.

La locul accidentului au fost trimise echipaje de la Terapie Intensivă Mobilă, Serviciul de Ambulanță Județean și EPA Târgu Frumos.

Traficul rutier se desfășoară alternativ, pe un fir. Se estimează reluarea normală a circulației după ora 17.00, după cum transmite Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.

(Radio Iași/ ISU IS/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)